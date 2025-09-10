Gas Silza, la empresa dueña de la pipa que explotó en el puente de La Concordia

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La volcadura de una pipa de gas LP registrada este miércoles en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ha dejado un saldo de al menos 3 personas muertas y otras 70 lesionadas, quienes han sido trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de México y el Estado de México.

Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien añadió que la pipa siniestrada pertenece a la empresa Gas Silza, distribuidora de gas licuado de petróleo con sede en Tijuana, Baja California, que forma del Grupo TOMZA.

En conferencia de prensa, Brugada informó que el Gobierno de la Ciudad de México ya se puso en contacto con Silza, cuyo responsable directo es Enrique Zaragoza.

“Ya conocemos el nombre de la empresa dueña de la pipa, es Silza y es una subsidiaria del Grupo TOMZA. Ya se está en contacto con ellos y también se está en contacto con la aseguradora", detalló.

▶️ #Video | El dueño de la pipa que explotó en el distribuidor vial Concordia es la empresa Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, informó Clara Brugada (@ClaraBrugadaM)



📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/KTtpPVH92Y — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

El Grupo TOMZA es una empresa fundada y dirigida por la Tomás Zaragoza Fuentes, cuya familia controla empresas como Z Gas, Gas Imperial y Global Gas.

Grupo TOMZA se dedica a la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (LP) en México y Centroamérica, donde tiene presencia en Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Suman 70 víctimas por accidente en puente de La Concordia

Por otra parte, Clara Brugada informó que 51 personas lesionadas son hombres y 16 mujeres, quienes han sido trasladadas a distinto hospitales; además, dos víctimas permanecen en calidad de desconocidas.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el chofer de la pipa accidentada permanece con vida, aunque se encuentra en estado grave en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, ubicado al norte de la Ciudad de México.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho. ı Foto: David Patricio / La Razón

Publican listado de personas lesionadas y fallecidas

Clara Brugada compartió a través de sus redes sociales el listado preliminar de personas fallecidas y lesionadas por el incidente en el puente de la Concordia.

Sin embargo, debido a la repetición de al menos 3 nombres en la lista, hasta el momento no está claro disminuye a 67 el número de víctimas, o si corresponde al número de muertos tras el accidente ocurrido después de las 14:20 horas de este 10 de septiembre.

Lista actualizada de hospitalizados tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa. ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr