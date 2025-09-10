Mueren 3 personas tras explosión de pipa en el puente de La Concordia; aumenta a 70 cifra de lesionados

Clara Brugada anuncia que hay 3 muertos tras explosión de pipa en Puente de La Concordia.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que tres personas perdieron la vida tras el incendio y explosión de una pipa de gas LP en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que suman 70 personas personas lesionadas, 51 hombres y 16 mujeres, que ya son atendidas en distintos hospitales.

Del total de víctimas, dos permanecen en calidad de desconocidas.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el chofer de la pipa siniestrada sigue con vida, aunque su estado de salud es grave y en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, ubicado al norte de la Ciudad de México.

