Estas son las versiones del nuevo iPhone: 18 Pro, 18 Pro Max y Duo

Tal como cada año, durante el Apple Event del 2026 la marca de la manzanita lanzó varios dispositivos nuevos, y muchos de estos sorprendieron a sus usuarios recurrentes, mientras que posiblemente algunos de estos atraigan a nuevos clientes.

En esta ocasión se revelaron tres teléfonos, un Apple Watch, unos AirPods y algunos accesorios para los iPhone, como fundas disponibles en diferentes colores para que convinen con los nuevos colores de los dispositivos, y correas para distintas necesidades.

These are the new iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, and iPhone Duo colors 🔥 pic.twitter.com/9dTlXP2JUo — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo

El iPhone más sencillo que ha sacado este 2026 Apple es el iPhone 18, y una de las mejoras más esperadas en este teléfono es la cámara, que en esta ocasión tiene una fusion principal de 48 MP con apertura variable.

Esto permite una toma de mejores fotos y videos incluso en condiciones de poca luz, además de brindar una increíble profundidad de campo para quienes quieren tener una experiencia similar a la de una cámara profesional, y un zoom con calidad óptica de hasta x8.

Además, cuenta con una cámara frontal de 18 MP, un chip A20, una batería con la que se puede tener hasta un 50 por ciento en tan solo 15 minutos, y las nuevas funciones que tiene la IA.

iPhone 18 Pro ı Foto: Especial La Razón

El iPhone 18 Pro Max; al igual que todos los últimos modelos de iPhone, viene con funciones avanzadas, una Siri AI que es más capaz que su versión anterior, y Apple Intelligence para poder editar fotos de distintas maneras.

Cuenta con herramientas de escritura, inteligencia visual, funciones de seguridad para menores de edad, conexiones rápidas y seguras, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5Gm eSIM y mensajes vía satélite para mayor seguridad y tranquilidad.

iPhone 18 Pro Max ı Foto: Especial La Razón

El iPhone Duo es el primer iPhone plegable que lanza Apple, respondiendo a una de las peticiones más repetidas por los usuarios desde que otras marcas comenzaron a presentar este tipo de teléfonos celulares.

Este iPhone se convierte en el más delgado al estar totalmente abierto; además, es el que tiene la pantalla más amplia hasta ahora pues es 50 por ciento más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

La pantalla exterior tiene más de 90 por ciento de área de visualización que la del iPhone 18 Pro, y tiene una versatilidad extensa para que se pueda utilizar en distintas orientaciones y posiciones.

iPhone Duo ı Foto: Especial La Razón

En redes sociales se han compartido las especificaciones de cada uno de los nuevos iPhone que se presentaron este miércoles, por lo que los clientes de Apple podrán compararlos para tomar una decisión que se acomode a sus necesidades.

Al igual que versiones anteriores de iPhone, el costo de los nuevos teléfonos tienen un rango determinado según el modelo y la capacidad que se eliga, la cual va desde los 256 GB hasta los 2 TB.

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo pic.twitter.com/LEVPDRhNO3 — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026

Además de los dispositivos que se presentaron durante el Apple Event de este 9 de septiembre; de acuerdo con muchas versiones que circulan en redes sociales, las versiones nuevas del iPhone Air y iPhone 18 posiblemente sean lanzadas durante la primavera de 2027.

Nuevos teléfonos de Apple ı Foto: Captura de pantalla

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