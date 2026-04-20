Apple anuncia a John Ternus como nuevo CEO

La empresa Apple anunció el nombramiento de John Ternus como su próximo director ejecutivo, en sustitución de Tim Cook, quien dejará el cargo tras más de una década al frente de la compañía.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ternus asumirá el puesto a partir del 1 de septiembre de 2026, como parte de un proceso de sucesión planeado a largo plazo y aprobado por el Consejo de Administración. Mientras tanto, Cook continuará como CEO durante el verano para facilitar una transición ordenada, tras la cual ocupará el cargo de presidente ejecutivo.

El relevo ocurre en un contexto en el que Apple se prepara para enfrentar nuevos desafíos tecnológicos, especialmente en áreas como la inteligencia artificial. La compañía destacó que la experiencia de Ternus será clave para guiar esta nueva etapa.

Actualmente, Ternus se desempeña como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware y ha sido una figura central en el desarrollo de productos. Bajo su liderazgo, la línea Mac ha fortalecido su presencia global, además de impulsar lanzamientos recientes dentro del ecosistema de dispositivos de la marca.

John Ternus, nuevo CEO de Apple ı Foto: Reuters

Trayectoria dentro de Apple

Durante su gestión, Ternus ha contribuido en la evolución de distintos productos, incluyendo equipos más resistentes y eficientes, así como innovaciones en materiales que han reducido el impacto ambiental. También ha participado en mejoras en dispositivos como iPhone, AirPods y Apple Watch.

Por su parte, Tim Cook, quien asumió la dirección en 2011, encabezó una etapa de crecimiento significativo para Apple, ampliando su catálogo de productos y servicios, además de consolidar su presencia en el mercado global.

La compañía indicó que el nuevo CEO continuará con la visión de innovación tecnológica, mientras se adapta a los cambios del sector en los próximos años.

Tim Cook dejará su cargo en septiembre ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT