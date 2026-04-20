¿Quién es John Ternus, nuevo CEO de Apple?

Apple anunció el nombramiento de John Ternus como su próximo CEO, en sustitución de Tim Cook, quien dejará el cargo tras más de una década al frente de la compañía.

De acuerdo con la información oficial, Ternus asumirá la dirección a partir del 1 de septiembre de 2026, como parte de una estrategia de sucesión diseñada a largo plazo por el Consejo de Administración, con el objetivo de garantizar continuidad en el liderazgo de la firma.

John Ternus, nuevo CEO de Apple ı Foto: Reuters

¿Quién es John Ternus?

Actualmente, Ternus se desempeña como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, posición desde la cual supervisa el desarrollo de algunos de los productos más representativos de la compañía, como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro.

Su trayectoria dentro de Apple comenzó en 2001, cuando se integró al equipo de diseño de productos. Con el paso de los años, fue asumiendo mayores responsabilidades hasta convertirse en vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. Posteriormente, en 2021, se incorporó al equipo ejecutivo en su cargo actual.

Durante este tiempo, ha participado en la evolución de distintas generaciones de dispositivos y en el lanzamiento de nuevas categorías, consolidando su papel dentro de la estructura de la empresa.

Antes de su llegada a Apple, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en el sector privado. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, formación que ha sido clave en su desarrollo dentro del ámbito tecnológico.

Apple apuesta por un liderazgo con profundo conocimiento técnico y experiencia interna, con un nuevo CEO que han nombrado como lo más cercano al perfil de Steve Jobs.

John Ternus, nuevo CEO de Apple ı Foto: Reuters

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