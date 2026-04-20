Pfizer México pide mejora regulatoria para aumentar inversión entre 5 y 10 mdd anuales en investigación clínica

Pfizer México señaló que podría aumentar su inversión en investigación clínica entre 5 y 10 millones de dólares anuales hasta el 2030, si el Gobierno de México logra mejorar el entorno regulatorio, a través de menores tiempos en aprobación de protocolos , que el país sea un foco de atracción de inversiones y que los estudios clínicos que se realizan en otras latitudes tengan mayor representatividad en el territorio nacional; además, la compañía destacó que las autoridades tienen claridad en el diagnóstico de cómo y qué se debe realizar para materializarlo.

“Por lo menos hay un diagnóstico muy claro de qué hay que hacer y esfuerzos también en cómo hacerlo para que con ambas partes, un foco interno de traer mayor inversión y que los estudios que se ponen a lo largo del mundo tengan mayor representatividad en México, más un entorno legislativo o regulatorio que nos permita hacerlo de manera más eficiente y con mejores tiempos, es lo que nos va a permitir avanzar en el incremento de la inversión… Estamos pensando que podemos aumentar en 5 o 10 millones de dólares anuales”, indicó Juan Luis Morell, director general de Pfizer México, durante el festejo del 75 aniversario de la compañía en el país.

El directivo señaló que, en el tiempo que la empresa lleva en México, ha trabajado de la mano con autoridades y el sector privado mexicano para lograr mayor innovación y que la población mexicana tenga “soluciones de salud”.

En ese sentido, destacó que la colaboración con el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha “sido muy buena” y que la administración federal realiza “un gran” trabajo en pro de la innovación porque facilita que Pfizer presente al mercado nuevos tratamientos y vacunas al sistema de salud.

“Es un gobierno que está viendo el valor de la innovación, está haciendo un esfuerzo por integrarlo en el sistema e insisto, están haciendo un trabajo muy ordenado y muy bueno con gran apertura para tener diálogos y eso permite que todo esto se haga una realidad”, apuntó.

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cehr