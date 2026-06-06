Baja la confianza de los consumidores en mayo

El ICC acumula 17 meses seguidos con bajas, tendencia no vista desde febrero de 2016.

Durante el quinto mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo una caída de 3.4 puntos comparado con el mismo mes pero del 2025, motivado principalmente por la perspectiva económica del país para el siguiente año.

De acuerdo con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en mayo, el ICC contabilizó 43.5 puntos, lo que implicó un descenso de 3.4 puntos en su anual, esta disminución es explicada por la situación económica que los hogares encuestados prevén para el país dentro de los siguientes 12 meses, donde se aprecia una caída de 5.8 puntos.

En cuanto a la situación económica actual del país, en comparación con el mismo mes pero del año anterior, la población encuestada mostró un panorama desfavorable, al disminuir 5.3 puntos.

Para la directora de Análisis Económico de Banco Basa, Gabriela Siller Pagaza, los datos de mayo reflejan un deterioro generalizado en la confianza del consumidor, que refleja que los consumidores perciben un deterioro en la actividad económica.