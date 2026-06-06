Tiene S&P 500 su peor jornada en nueve meses

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Estados Unidos, el 3 de junio.

El índice bursátil de mayor relevancia de Estados Unidos, el Standard & Poor’s 500 (S&P) mostró un descenso de 2.64 por ciento en la jornada de cotización de ayer, para ubicarse en las siete mil 383.74 unidades, lo que significa su mayor contracción en los últimos nueve meses.

Al mismo tiempo que se presentó esta baja del índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, no visto desde el 10 de octubre de 2025 cuando disminuyó 2.71 por ciento, el Nasdaq, que representa al sector tecnológico y conjunta a empresas de innovación a escala global, tuvo un desplome de 4.18 por ciento en su fluctuación diaria, culminando cotización en 32 mil 413.64 unidades.

Por su parte, el Dow Jones, que funge como barómetro para las 30 corporaciones industriales y comerciales más relevantes del país vecino del norte, presentó una baja de 1.35 por ciento, lo que significa 695 puntos, revelando su caída más relevante en casi tres meses.

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En contraparte, el VIX, que mide la volatilidad implícita del mercado a corto plazo, tuvo un repunte relevante de 40 por ciento, llegando a su nivel más alto en los recientes 60 días, incentivado por la asimilación de cambios de los inversiones ante las expectativas sobre las tasas de interés del Sistema de la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos, la Fed.

Dentro del apartado de generación de puestos de trabajo, la Oficina de Estadística Laborales informó que durante mayo fueron creados cerca de 172 mil empleos, cifra que refleja un mercado laboral sólido, lo que podría deriva en que la Fed se enfoque en priorizar la inflación, que aumentaría las probabilidad de aumento en las tasas de interés en lo que resta del año.

De acuerdo con operadores de la CME FedWatch, herramienta desarrollada por el Grupo CME (Bolsa Mercantil de Chicago), este incremento en el sector laboral impulsaría en un 43 por ciento la probabilidad de que la Fed suba su tasa de referencia de préstamos en diciembre, en contraste con el 26 por ciento que estimó en mayo.