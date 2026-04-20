Negociaciones formales para revisión del T-MEC inician en última semana de mayo: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que las negociaciones formales para la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, iniciarán en la semana del 25 de mayo; además, sostuvo que las reuniones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, industriales y autoridades federales dejaron un mensaje “muy bueno”, porque el país vecino escuchó las preocupaciones de México.

“El mensaje también es muy bueno. De que Estados Unidos toma nota de lo que a México le preocupa, le propone. El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien… Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo. Para estar en tiempo y forma. Y eso también me parece que es muy importante”, destacó.

Reunión entre Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos en Palacio Nacional. ı Foto: @Claudiashein.

Exponen preocupación por aranceles

Mencionó que en las reuniones que se tuvieron tanto industriales, empresarios y autoridades manifestaron sus preocupaciones sobre los aranceles de la sección 232.

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“La industria del acero les planteó lo que está ocurriendo como efecto de la 232. Fue muy buena reunión. Luego también tuvimos reunión con la industria automotriz. La industria automotriz hizo lo propio porque lo que era importante de tener ese diálogo es que esas industrias directamente puedan decir lo que piensan. ¿Por qué acero y la industria automotriz? Porque tienen 232, tienen la norma de arancelaria” Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Asimismo, sostuvo que en las siguientes reuniones el titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) pondrá sobre la mesa los temas que para su gobierno son relevantes, “vamos a tener comunicación muy estrecha como estamos ahora. Y seguramente a fines de mayo estaremos tanto yendo a Washington como ellos viniendo a México para las negociaciones”.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. ı Foto: Secretaría de Economía

Sobre la conversación que hubo entre Jamieson Greer y la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que fue “bastante cordial… Obviamente de esa reunión lo que se hizo fue una muy breve revista de dónde estamos. Que vamos a tener conversaciones, explicó los temas que vamos a tratar. De las reglas de origen hasta las exportaciones de México de azúcar. Muchos temas se tocaron porque también estuvo el Secretario de Agricultura presente”.

“También él [Julio Berdegué Sacristán] planteó lo que al sector le preocupa, al sector agropecuario. Y también revisamos propiedad intelectual y los temas principales que hay en ese momento. Pero yo destacaría la reunión con la Presidenta que fue muy cordial“, agregó Marcelo Ebrard.

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cehr