iPhone Duo: así es el primer celular plegable de Apple | FOTOS

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con un diseño que cambia por completo la manera de utilizar el smartphone. Al desplegarlo, incorpora una pantalla interna de 7.6 pulgadas, mientras que su formato compacto permite utilizarlo también desde el exterior.

El nuevo modelo destaca además por su diseño delgado y por una pantalla externa que ocupa más del 90 por ciento de la superficie frontal del iPhone 18 Pro. La propuesta se complementa con una versión renovada de iOS 27, diseñada para aprovechar las distintas posiciones y orientaciones que permite el dispositivo.

El iPhone Duo se había convertido en uno de los celulares más esperados de la marca desde hace algunos años, y ahora con su anuncio, en La Razón te contamos cómo es el nuevo iPhone plegable.

Vista del iPhone Duo en display ı Foto: AP

Así es el iPhone Duo

Visualmente, el iPhone Duo tiene un formato plegable que, al abrirse, muestra una superficie amplia y prácticamente continua. La pantalla interna Super Retina XDR de 7.6 pulgadas utiliza una relación de aspecto uniforme entre el panel interior y el exterior.

La cámara FaceTime está integrada debajo de la pantalla, por lo que permanece oculta hasta que es necesaria. El diseño busca mantener una superficie de visualización sin interrupciones para aprovechar mejor el espacio disponible.

El sistema también permite cambiar entre diferentes formas de uso. Puede utilizarse desde la pantalla exterior para tareas cotidianas, abrirse para disfrutar de películas, series y videojuegos, colocarse en posición vertical para videollamadas o inclinarse para obtener distintos ángulos de visualización.

Así luce el nuevo iPhone Duo ı Foto: Apple

En fotografía y video, el iPhone Duo incorpora funciones como Duo Preview, Kid Cue, Duo FaceTime y Smart Take. Su sistema de cámaras permite capturar fotografías de 48 megapíxeles y grabar video en 4K a 120 cuadros por segundo.

El rendimiento está a cargo del chip A20 Pro, acompañado por un Neural Engine de doble núcleo y 16 núcleos, enfocado en cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial. También integra un sistema de gestión térmica con cámara de vapor para mantener el rendimiento durante tareas exigentes y sesiones de juego.

En autonomía, el iPhone Duo incorpora un sistema de doble batería y utiliza una arquitectura interna con eSIM para aprovechar mejor el espacio. El módem C2 también busca mejorar la eficiencia energética. Además, la carga rápida por cable permite alcanzar hasta 50 por ciento de batería en aproximadamente 20 minutos.

📲Apple presentó el iPhone Duo, su primer smartphone plegable.



El dispositivo destaca por ser el más delgado del catálogo al desplegarse y ofrece una pantalla un 50% mayor a la del iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/EmYjvCs5vG — Azucena Uresti (@azucenau) September 9, 2026

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