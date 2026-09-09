¿Cuál es el precio del iPhone Duo en México, el primer plegable de Apple?

Este miércoles se confirmó lo que muchos especularon durante el 2026, pues por primera vez Apple lanzará un telefóno plegable, una de las opciones que los usuarios estaban esperando con ansias por parte de la marca.

iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple, y de acuerdo con lo presentado durante el Apple Event de este 9 de septiembre, su tamaño posiblemente le será familiar a muchos usuarios, pues es como el tamaño de un pasaporte.

El iPhone Duo es el más grande que ha diseñado Apple hasta el momento, pues su pantalla al estar totalmente plegada tiene un tamaño de 7.6 pulgadas que permiten tener una gran experiencia de usuario para muchas funciones.

Another close up of iPhone Duo. pic.twitter.com/XMZ8DAQ7ra — Neil Cybart (@neilcybart) September 9, 2026

Precio del iPhone Duo

El iPhone Duo estará disponible en pre venta el 16 de octubre, y en venta general el 23 de octubre; y su costo de lanzamiento será de mil 999 dólares en su versión de 256 GB.

Costo del iPhone Duo ı Foto: Captura de pantalla

En México el costo del iPhone Duo será el siguiente:

256 GB: Desde 47 mil 999 pesos

512 GB: Desde 52 mil 999 pesos

1 TB: Desde 62 mil 999 pesos

2 TB: Desde 77 mil 999 pesos

Precio del iPhone Duo en México ı Foto: Captura de pantalla

El nuevo iPhone plegable se puede utilizar con la pantalla dividida, una de las opciones que los usuarios de Apple esperaban que la marca implementara desde hace varios años; además, el cambio de pantalla al abrirlo y cerrarlo es muy eficiente y rápido.

Eso no es todo, pues la cámara frontal está escondida en la pantalla hasta que sea necesario utilizarla, con la finalidad de que el usuario pueda disfrutar al máximo el potencial que este nuevo dispositivo tiene.

This iPhone Duo animation is insane pic.twitter.com/IE624kfrgi — Andreas Storm (@avstorm) September 9, 2026

Para tener una experiencia más satisfactoria y a la vez segura, el iPhone Duo se cierra con un imán y hace sonido de clic al hacer este movimiento, y a diferencia de lo que se decía en muchos rumores de redes sociales, este teléfono es delgado.

Cuenta con un touch id en el costado del teléfono, y su pantalla interna cuenta con un acabado de 10 capas ultradelgadas de nanotexturizado que reducen los reflejos.

Además esta pantalla es increíblemente lisa y plana, con la finalidad de eliminar lo que a muchos usuarios no les gusta de los teléfonos plegables, que se note la división de las pantallas al momento de tenerlo totalmente plegado.

Características del iPhone Duo ı Foto: Especial

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