¿Cuándo salen el iPhone 18 Pro y Pro Max?

Durante el Apple Event de este miércoles se presentaron todas las mejoras que realizaron en el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro, y muchas de estas están basadas en las mejoras que muchos usuarios de la marca pedían desde hace tiempo.

Además de presentar el nuevo iPhone en sus versiones Pro y Pro Max, durante el Apple Event de este 9 de septiembre también se presentaron los nuevos AirPods y Apple Watch, los que tendrán muchas mejoras e integrarán la nueva Inteligencia Artificial.

Adicionalmente, Siri tendrá una mejora no solamente en la funcionalidad que tendrá, sino que la voz y el ritmo que tendrá la asistente de Apple podrá ser personalizado por cada usuario.

Tal como se especulaba, los colores en los que estará disponible el iPhone 18 Pro y Pro Max son gris oscuro o space black, el clásico plateado pero mejorado y más brillante, azul cielo, y el muy esperado dark cherry.

🚨 JUST IN: Apple unveils the new iPhone 18 Pro and 18 Pro Max — coming in four colors



The lineup will be available in silver, blue, black, and a new burgundy finish. pic.twitter.com/1M8WHkSOLG — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

¿Cuándo sale el iPhone 18?

El nuevo iPhone; que fue utilizado para grabar el Apple Event, saldrá a la venta de manera oficial el viernes 18 de septiembre; sin embargo, se podrá adquirir en pre-venta desde este 12 de septiembre del 2026.

Tal como se estaba esperando, se tendrá un chip A20 y A20 Pro, los cuales permitirán contar con unos gráficos más rápidos, una mayor eficiencia, y contará mejoras en el ancho de banda de memoria.

Además, estos dispositivos contarán una mejora en el sistema de ventilación para que el teléfono pueda realizar todas las tareas que sus mejoras prometen, dejando que el iPhone tenga una mejor gestión térmica.

This is the new iPhone 18 Pro and 18 Pro Max#AppleEvent pic.twitter.com/fdMAt3Le3Q — Ben Geskin (@BenGeskin) September 9, 2026

La batería también tendrá mejoras, pues esta contará con un nuevo diseño y un tamaño más grande, el cual; de acuerdo con lo presentado durante el Apple Event, es el mayor aumento en la duración de la batería de los iPhone.

Estas mejoras darán una duración de batería de 36 y 45 horas en iPhone 18 Pro y Pro Max; además, se promete que la batería se cargará aún más rápido que en las versiones anteriores del teléfono.

La nueva cámara de 48MP tendrá una apertura variable para poder tener un control nuevo en la toma de fotografías con un dispositivo móvil de Apple, una de las mejoras más esperada por muchos.

Las mejoras de la cámara podrán ser utilizadas tanto para la toma de fotografías como para la toma de video, con la finalidad de que los usuarios puedan obtener un resultado más profesional con un dispositivo más pequeño.

Mejoras del iPhone 18 Pro y Pro Max ı Foto: Captura de pantalla

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