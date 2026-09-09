Apple Event 2026: ¿A qué hora presentan el iPhone 18 hoy 9 de septiembre?

Después de una larga espera y muchas especulaciones por parte de los internautas, este miércoles 9 de septiembre el iPhone 18 por fin saldrá a la luz durante el Apple Event 2026.

Quienes quieran conocer los detalles, mejoras, precio y especificaciones de uno de los dispositivos más esperados este 2026, podrán hacerlo durante la transmisión en vivo que Apple realizará este miércoles.

El Apple Event 2026 se realizará el miércoles 9 de septiembre a las a las 10:00 horas PT; es decir, a las 11:00 horas en horario de la Ciudad de México, y estará disponible por medio de su página oficial apple.com.

The #AppleEvent teaser is now live on the Apple TV app pic.twitter.com/t9ItN0WqYj — Andreas Storm (@avstorm) September 8, 2026

Apple Event 2026

Durante esta transmisión en vivo no solamente se presentarán los nuevos iPhone, sino que también se darán a conocer todos los nuevos lanzamientos por parte de la marca de la manzanita.

En el 2026 los internautas han llenado las redes sociales de especulaciones sobre los posibles lanzamientos que se tendrán este 9 de septiembre durante el evento, por lo que posiblemente podremos ver alguna de estas durante la presentación.

Entre estos lanzamientos se podrán encontrar los AirPods con cámara que; además, integrarán funciones de Inteligencia Artificial, misma que también tendrá mejoras para los nuevos productos de esta marca.

Debido a que este evento es uno de los más esperados del año, muchas personas alrededor del mundo estarán conectadas a la página de Apple durante la transmisión en vivo, por lo que posiblemente puedas experimentar algunas fallas.

En algunas Apple Store de otros países ya se encuentran exhibidos los iPhone 18, confirmando lo que muchos estaban esperando, los nuevos colores:

Gris oscuro o Space Black

El clásico plateado

Azul cielo

Dark cherry

Como el iPhone es uno de los dispositivos más esperados por los usuarios, posiblemente este y sus mejoras sean uno de los primeros produltos de Apple en ser presentados durante el en vivo de este miércoles.

Photos and videos leaked from a Dubai Apple Store just before the Apple iPhone launch event. pic.twitter.com/KP59Tq4Ge4 — Aman (@amanobviously) September 9, 2026

Se espera que la nueva generación de iPhone tenga varias mejoras tomando en cuenta los comentarios que han recibido por parte de sus usuarios, como la duración de la batería, las cámaras, la Inteligencia Artificial de Siri y el enfriamiento.

A diferencia de otros años, se espera qe este 2026 el iPhone 18 en su versión base salga a la luz hasta el 2027, por lo que estos usuarios deberán esperar un poco para poder adquirir este teléfono.

What to expect from the iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, and foldable iPhone based on the latest rumors 🔥 pic.twitter.com/J6tfjyg8sx — Apple Hub (@theapplehub) September 8, 2026

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