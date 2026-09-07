¿Cuándo es el Apple Event 2026 y qué se sabe del iPhone 18?

El Apple Event 2026 está cada vez más cerca, y como en años anteriores en septiembre las y los usuarios recurrentes de esta marca de tecnología podrán conocer los lanzamientos que tendrán.

El iPhone 18 es uno de los dispositivos más esperados para este 2026, pues incluso desde principios del año se comenzaron a filtrar diversos detalles que podría estar presentes en la nueva versión.

El Apple Event se realizará el miércoles 9 de septiembre, y estará disponible por medio de su página oficial apple.com a las a las 10:00 horas PT; es decir, a las 11:00 horas en horario de la Ciudad de México.

We are now less than two days away from the #AppleEvent 🔥



Apple is expected to introduce the iPhone 18 Pro models and its first-ever foldable iPhone pic.twitter.com/Tebs7xaqrm — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2026

Esto se sabe sobre el iPhone 18

Una de las versiones que más se repite en las filtraciones es que; a diferencia de otros años, este 2026 Apple lanzará solamente algunas versiones del teléfono celular, dejando el lanzamiento de las versiones más sencillas para el 2027.

Los colores del nuevo iPhone son uno de los temas más discutidos en redes sociales, pues de acuerdo con las filtraciones se tendrán cuatro colores disponibles en la versión Pro y Pro Max:

Gris oscuro o Space Black

El clásico plateado

Azul cielo

Dark cherry

These are the rumored colors coming to the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max 🔥 pic.twitter.com/Xv4kSwnIdY — Apple Hub (@theapplehub) September 5, 2026

En algunas tientas alrededor del mundo ya se encuentras exhibidas las versiones demo de los nuevos dispositivos de Apple, y los internautas ya han compartido videos mostrándolos y comparándolos con el iPhone 17.

Entre estos videos también se encuentra la muestra de una de las versiones más esperadas por los usuarios de Apple, el iPhone plegable, el cual se rumorea que podría llamarse iPhone Ultra.

iPhone 18 Pro & Pro Max demo units are already showing up in some stores 📱 pic.twitter.com/XFqWORCJgv — Sunny (@sunnny1583) September 5, 2026

Se espera que el iPhone 18 tenga una pantalla M16, una isla dinámica más pequeña, un lente principal en sus cámaras con apertura variable, una cámara frontal de 24 megapixeles, y un chip A20 Pro.

También se espera que entre las mejoras se encuentre un sistema de refrigeración mejorado, un control simplificado para las cámaras y una mejra en la batería, la cual será más grande y tendrá mayor duración.

En cuanto al costo, debido a las posibles mejoras que serán implementadas en el iPhone 18, se espera que este tenga un aumento de entre 100 y 150 dólares en comparación con la versión anterior.

iPhone 18 Pro. Here’s what to expect:



> M16 display

> Smaller Dynamic Island

> Variable-aperture main lens

> A20 Pro (2nm)

> 24MP front camera

> C2 modem

> Improved VC cooling system

> Simplified Camera Control

> Bigger battery

Colors: Dark Cherry, Light Blue, Black & Silver… pic.twitter.com/tcHn9Q15RX — apple files (@applefiles_) September 5, 2026

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