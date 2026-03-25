Nuevos emojis de iPhone iOS 26.4: Estas son las novedades de la actualización

La actualización del sistema operativo de iPhone, iOS 26.4 incluye nuevos idiomas para la traducción en vivo en mensajes y conciertos, además de 8 nuevos emojis; así como nuevas funciones, corrección de errores y actualizaciones de seguridad.

Con esta actualización los usuarios de iPhone podrán disfrutar de nuevas funciones relacionadas con música, mejoras en errores, personalización, y compatibilidad con los AirPods Max 2.

También se agregan nuevas acciones a las aplicaciones que ya existían, una nueva herramienta para creación y edición de imágenes, y mayor precisión del teclado al escribir rápido.

Actualización iOS 26.4 ı Foto: Captura de pantalla

Mejoras de iPhone con iOS 26.4

La actualización de iOS 26.4 es compatible a partir de los modelos de iPhone 11 en adelante, por lo que los modelos iPhone XS, XS Max y XR no son compatibles con este sistema operativo.

La actualización de iOS 26.4 cuenta con Apple Intelligence que no solamente se utiliza para la traducción en vivo de mensajes de texto individuales y grupales; sino también para responder en el idioma que se prefiera.

En cuanto a Apple Music, se puede utilizar Conciertos para conocer los espectáculos cercanos disponibles de los artistas que los usuarios tengan en su biblioteca; además de contar con recomendaciones basadas en las reproducciones cotidianas de cada usuario.

Los nuevos emojis de iPhone que incluye el teclado de iOS 26.4 son:

Bailarines de ballet Cara distorsionada Nube de pelea Pie Grande Deslave o desprendimiento de rocas Orca Trombón Cofre del tesoro

Nuevos emojis de iPhone iOS 26.4 ı Foto: Especial

Con el buscador musical sin conexión del centro de control podrán identificar canciones sin necesidar de estar conectados a una red de internet, pues esta muestra los resultados cuando se vuelve a tener conexión.

Ahora también se podrá usar el widget de música ambiental para que los usuarios de iPhone puedan poner música para dormir, relajarse, concentrarte y generar un ambiente agradable siempre que lo necesiten.

Además, ahora sus fondos de pantalla completa tendrán un aspecto más inmersivo; y se podrán minimizar los destellos parpadeantes al tocar elementos de la pantalla, así como reducir efectos brillantes con la configuración para redu.

Los usuarios de iPhone ahora podrán disfrutar de cualquier contenido multimedia con subtítulos de manera más fácil, pues esta configuración estará disponible en el ícono de subtítulos y subtítulos opcionales.

iPhone ı Foto: Especial

También se implementó una configuración para reducir movimiento y velocidad de las animaciones de Liquid Glass, por lo que aquellos usuarios sensibles al movimiento en pantalla podrán personalizar estas animaciones.

Se incluyen mejoras en Apple Creator Studio, con lo que se contará con herramientas avanzadas de creación y edición de imágenes y una biblioteca de contenido premium.

A su vez se podrá marcar recordatorios como urgentes desde la barra de herramientas rápida y al mantenerlos presionados.

Apple informó que “no todas las funciones están disponibles en todas las regiones ni en todos los modelos de iPhone.”

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