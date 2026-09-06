Starbucks de Snoopy: Esta es la ubicación con temática de Halloween

Las sorpresas de Starbucks para el otoño ya están comenzando, pues además del famoso sabor de temporada pumpkin spice, también hay una sucursal totalmente adornada con Snoopy y la época más esperada por muchos en el año.
Los fanáticos de Snoopy, la temporada otoñal y Starbucks tienen una nueva sucursal llena de adornos y luces festivas, por lo que si te gustan todos los elementos mencionados tal vez quieras ir a este lugar.
En el espacio se encuentran distintos espacios ideales para tomarte una fotografía y marcar el inicio de la temporada otoñal acompañada de uno de los perritos más queridos alrededor del mundo.
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¿Dónde se ubica el Starbucks de Snoopy?
El Starbucks con temática de Snoopy forma parte de la colaboración de la marca de café de la sirena y Peanuts; esta se encuentra en la Ciudad de México, y la ubicación de esta tienda es la siguiente:
- Eje 6 Sur Tintoreto 5, colonia Santa María Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México
Para poder llegar a esta sucursal en transporte público únicamente debes utilizar el metro, pues esta se localiza cerca de metro San Antonio, en la avenida Revolución de Tintoreto, no en Patio Revolución.
Esta tienda cuenta con un horario de atención bastante amplio, de acuerdo con la información disponible en Google Maps:
- Lunes, martes y miércoles: De 06:00 a 22:00 horas
- Jueves, viernes y sábado: De 06:00 a 00:00 horas
- Domingo: De 07:00 a 22:00 horas
Colaboración de Snoopy y Starbucks
Además de las decoraciones temáticas de Starbucks y Snoopy, la tienda tendrá disponible mercancía en colaboración con Peanuts, y en La Razón te compartimos las piezas que se lanzarán en México.
Esta colaboración llega al mismo tiempo que el aniversario número 60 del especial animado “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” de 1966, por lo que la colaboración es doblemente especial.
De acuerdo con la creadora de contenido Halina con H star, la colección de Snoopy con Starbucks podría estar disponible a partir del 15 de septiembre, y algunas de las piezas que podrías encontrar son las siguientes:
- Vaso de vidrio con forma de Snoopy
- Vasos de acero y acrílico decorados con personajes
- Dos termos de acero decorados con personajes
- Una taza de cerámica
- Pines temáticos
- Llavero de Snoopy
- Un peluche de Snoopy
- Una bolsa de tela de Snoopy
A esto se le suman algunas bebidas temáticas:
- Linus Frapuccino: Frapuccino de vainilla con cold foam de pumpink spice y terminado con pumpink spice espolvoreado
- Charlie Frapuccino: Frapuccino de Pumpkin spice con salsa mocha en el vaso, terminado con conld foam de pumpkin spice y espiral de salsa mocha
- Lucy Frapuccino: Frapuccino de matcha con cold foam de punmpik spice, terminado con un drizzle de caramelo
- Snoopy Frapuccino: Frapuccino de mocha blanco con coald foam de pumpin spice, trozos de galleta de chocolate en el fondo del vaso, terminado con galletas de chocolate trozadas y espolvoreadas
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