Starbucks le “devuelve la mano” a México con icónico lanzamiento

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas

México es, sin dudarlo, uno de los mercados más importantes de la región latinoamericana, no sólo por su riqueza cultural, social y económica, sino también por su comportamiento de compra, su lealtad de marca y sofisticación.

El café, por ejemplo, comenzó a tomar mayor relevancia en México desde hace unos años. Las cifras más recientes de Euromonitor sostienen que en el país existen más de 75 mil establecimientos dedicados a ofrecer esta bebida; sin embargo, la red más importante la posee Starbucks, empresa que desea seguir colocándose en el gusto de más mexicanos, siempre buscando dejar una huella en los lugares en los que interviene.

El Tip: El empaque de este café es la celebración al espíritu expresivo del café con colores icónicos, con el rosa mexicano al centro.

Con este objetivo, y haciendo alarde al orgullo mexicano, llegó el café Starbucks de Origen Único México, con el que la marca busca rendir un homenaje a las comunidades que han impulsado la importancia cafetalera a través de sus desatacados productores.

—¿Qué representa el café México para Starbucks?— se le cuestiona a Francisco Tosso, director general de Starbucks.

—Para nosotros es súper importante, decimos que es devolverle la mano a la comunidad… Siento que nosotros como ejecutivos tenemos más poder del que nos merecemos y ese poder tiene que ser utilizado con brutal responsabilidad y darle un sentido; es decir, tienes el poder de generar grandes carreras para la gente, también puedes dejar un problema ecológico con el poder que tienes, pero ¿sabes qué?, también puedes generar contribuciones ecológicas.

En el marco del lanzamiento del café de Origen Único México, el cual se llevó a cabo la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el directivo recordó que desde que está aquí, una de las cosas que ha observado es el potencial que tiene el café para continuar creciendo en México.

El Dato: La Marca México estará disponible de manera limitada en las tiendas de 22 mercados de América Latina y el Caribe.

“Desde que llegué a México, una de las cosas más impresionantes es la posibilidad de crecimiento del café. Yo venía anteriormente de Colombia y el colombiano es muy orgulloso de su café. En cambio, el mexicano no creo que todavía llegue a su umbral de orgullo. Entonces, para nosotros es muy importante la marca México”, destacó el directivo en entrevista con La Razón.

La meta que tiene la cadena es que este café, el cual proviene de las regiones de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, se coloque en el gusto del consumidor mexicano, por lo que prevé que la producción destinada para esta edición limitada termine en máximo seis meses; no obstante, Tosso sostuvo que podría ser en menor tiempo.

En el centro de esta presentación, sin duda se encuentra el productor, esas comunidades que por generaciones se han dedicado a la producción del grano y que, actualmente, con el apoyo de empresas como Starbucks han pasado a profesionalizar esta actividad en beneficio de sus propias familias.

—¿Dónde está el reto para seguir impulsando a los productores?— se le inquiere.

—Yo creo que debe haber un convencimiento colectivo de lo que está sucediendo. Cada uno desde su trinchera tiene que contribuir, nosotros estamos buscando contribuir con toda la energía y fuerza que podamos. Somos parte de esa tendencia, pero creo que no es un elemento general, creo que cada uno debe tomar desde su rincón su responsabilidad. Yo percibo que lo más importante es que todos empujemos para el mismo lado, independiente de donde vengas o cuál sea tú pensamiento.

En este tema, la participación de Starbucks con el enfoque Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices, ha sido central en lograr que más comunidades se sumen.

C.A.F.E. Practices ha permitido a Starbucks construir un suministro de café de alta calidad y generar, al mismo tiempo, un impacto positivo en los caficultores y sus comunidades.