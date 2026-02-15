¿Cuándo sale a la venta el LEGO de la casa de Snoopy y cuánto cuesta?

La marca de juguetes de construcción LEGO lanzará a la venta una pieza ideal para aquellas personas que sean amantes de Snoopy, pues ahora se podrá armar la icónica casita roja del perrito chismoso.
Al hablar de Snoopy probablemente una de las primeras imágenes que se viene a la mente es este curioso perrito de raza beagle blanco con negro recostado sobre su casita roja, por lo que la nueva pieza de LEGO puede ser una pieza llena de nostalgia para los amantes de la caricatura.
Si eres amante de LEGO y de Snoopy, o conoces a alguien a quien te encantaría regalarle un rato de entretenimiento, esta pieza estará disponible en México a partir del 1 de junio del 2026.
¿Cuánto cuesta el LEGO de la casita de Snoopy?
El LEGO de la casita de Snoopy estará disponible a partir del lunes 1 de junio, y tendrá un costo de mil 999 pesos mexicanos; sin embargo, ya está disponible para reservarlo en tiendas.
Esta pieza; que probablemente será parte de la colección de alguna persona fanática del simpático perrito, está recomendada para personas mayores de 18 años de edad, y consta de 964 piezas.
Con las 964 piezas se puede armar una figura articulada de Snoopy, con lo que este puede colocarse en distintas posiciones como sentado, de pie o acostado sobre la casita.
Además, también incluye a su acompañante de aventuras Woodstock, para que pueda acostarse sobre la pancita de Snoopy o incluso para que ambos estén sentados sobre la casita con la máquina de escribir.
La casita puede desarmarse para crear un fondo de cielo estrellado y así poder tener un fondo nocturno para colocar a Snoopy y Woodstock quemando bombones en una fogata que armaron sobre el pasto.
Sin duda alguna esta pieza de Snoopy podrá ser armada de distintas maneras, por lo que esta puede ser colocada como se quiera para poder decorar un espacio en la colección, o simplemente para disfrutar de este en diferentes escenarios cada día.
De acuerdo con la página oficial de LEGO, esta pieza fue creada por un fan diseñador y votada por los fans, por lo que la marca decidió crear este set como parte de los kits de construcción LEGO Ideas disponibles para los adultos.
El set de la casita de Snoopy mide aproximadamente 25 cm de altura, 17 cm de ancho y 14 cm de profundidad, por lo que puede ser colocado sobre estantes, escritorios o cualquier espacio que se quiera decorar.
