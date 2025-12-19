Sony se apodera de Peanuts, la franquicia de Snoopy

En un año de cambios en los que algunas compañías adquieren más poderío y otras lo pierden, Sony dio un paso más allá en su expansión global al adquirir la mayor parte de una de las franquicias más queridas a nivel internacional, Peanuts, al comprarla en 457 millones de dólares, con lo que controlará 80 por ciento de la propiedad de los célebres personajes creados por Charles M. Schulz, entre ellos Snoopy y Charlie Brown.

La noticia la dieron a conocer ayer de manera conjunta Sony Music Entertainment Japan (SMEJ) y Sony Pictures Entertainment, que detallaron que con esta adquisición, 80 por ciento de Peanuts es propiedad de la empresa nipona y 20 por ciento de los herederos de Charles M. Schulz.

El Tip: Se han lanzado diversos videojuegos de Peanuts, entre ellos Snoopy’s Grand Adventure, basado en The Peanuts Movie.

Los derechos y la gestión de su negocio la seguirán controlando Peanuts Worldwide, subsidiaria de propiedad absoluta de Peanuts Holdings LLC.

Según el comunicado, el acuerdo con la empresa canadiense WildBrain, que posee la marca Peanuts, ya se firmó, pero el cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones. Además, se detalló que mantendrá su alianza con Apple TV para la distribución de contenidos.

Desde 2018, Sony adquirió una participación en Peanuts Holding LLC y ahora con esta compra expande su negocio en la franquicia.

“Con esta participación adicional, nos entusiasma aumentar aún más el valor de la marca Peanuts aprovechando la extensa red global y la experiencia colectiva de Sony”, dijo Shunsuke Muramatsu, presidente y director ejecutivo de Sony Music Entertainment.

El Dato: En 1999, Charles Schulz se despidió de Peanuts debido a que enfrentaba problemas de salud. Falleció el 12 de febrero del 2000.

Mientras que Josh Scherba, presidente y director ejecutivo de WildBrain, agregó: “Sony ha sido un excelente socio de la marca durante muchos años y estamos seguros de que Charlie Brown, Snoopy y la pandilla están en buenas manos con ellos”.

Se detalló que WildBrain seguirá relacionada con la franquicia como socio estratégico, al actuar como agente exclusivo de licencias para productos de consumo en distintos territorios.

La transacción se da en un año relevante, pues la franquicia Peanuts celebró este 2025 el 75 aniversario de la publicación a gran escala de la tira cómica que narra las aventuras de Charlie Brown y Snoopy, la cual se ha convertido en todo un legado cultural y en un fenómeno global que ha logrado que del papel, los personajes hayan llegado a la pantalla, a los videojuegos y a artículos de colección, por ejemplo.

Como parte de la celebración, se estrenó a nivel mundial en Apple TV+ Snoopy Presents: A Summer Musical, el primer musical de la franquicia en 35 años, en el que Charlie Brown, Snoopy y el resto de la pandilla interpretan canciones originales de los galardonados Emmy Jeff Morrow y Ben Folds. Fue dirigido por Erik Wiese y escrito por Craig Schulz, Bryan Schulz y Cornelius Uliano.

La noticia llegó también en medio de una turbulencia en la industria audiovisual, pues recientemente se dio a conocer la oferta de Netflix para adquirir los históricos estudios cinematográficos Warner Bros. Ayer la plataforma, que ya es virtual ganadora de la compra, informó que operarán de manera independiente y se mantendrán los equipos, por lo que no habrá una ola de despidos.