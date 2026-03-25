Muere la actriz colombiana Alicia Caro, estrella del cine de oro mexicano

La actriz colombiana Alicia Caro, quien fue una reconocida estrella en el Cine de Oro mexicano, murió a los 95 años de edad, así se dio a conocer a través de las redes sociales.

La celebridad murió el pasado 17 de marzo, pero fue hasta este día 25 que se reveló su fallecimiento. Según la información, la actriz murió en su casa ubicada en Coyoacán, en la Ciudad de México.

Por el momento no se han revelado las causas de muerte, sin embargo, se espera que en las próximas horas sus familiares den más información al respecto.

¿Quién era Alicia Caro?

La actriz Alicia Caro nació el 8 de julio de 1930, en Bogotá, Colombia, su verdadero nombre era Beatriz Segura Peñuela, sin embargo, adoptó otro nombre artístico.

La actriz llegó a México cuando era apena una niña de 9 años de edad, por lo que realizó prácticamente toda su vida y carrera en territorio mexicano.

Se crió en la Ciudad de México, donde estudió en buenos colegios y se formó en baile y actuación. Gracias a su profesora de danza, la actriz Libertad Lamarque, fue recomendada al director Miguel Zacarías, lo que marcó el inicio de su carrera en el cine mexicano.

Comenzó una carrera como actriz desde joven, ya que debutó en 1947 en la película Soledad.

Pronto obtuvo su primer protagónico en La vorágine (1949), adaptación de la novela colombiana de José Eustasio Rivera. El director le pidió cambiarse el nombre: eligió Alicia en honor a su personaje y Caro como tributo al expresidente colombiano Miguel Antonio Caro. Participó en clásicos del Cine de Oro como Allá en el Rancho Grande (1949), Dos pesos dejada (1949), La hija del engaño (1951, de Luis Buñuel), Muchachas de uniforme (1951) y las exitosas comedias con Tin-Tan: El ceniciento y Chucho el remendado (ambas de 1952). También actuó junto a figuras como Pedro Infante y en filmes como Los Fernández de Peralvillo (1954).

Su carrera se extendió hasta principios de los años 90, aunque se retiró en gran medida después de María (1972), con apariciones esporádicas en los 80 y 90. Se casó en 1965 con el actor mexicano Jorge Martínez de Hoyos (fallecido en 1997).