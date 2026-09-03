Reportan caída de ChatGPT, Gemini, Grok y Claude HOY 3 de septiembre

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron fallas en los principales servicios de inteligencia artificial tales como ChatGPT, Gemini, Grok y Claude en diferentes aspectos.

En el caso de ChatGPT, OpenAI confirmó que estaba investigando errores elevados que afectan tanto a ChatGPT como a Codex. La página oficial de estado de la compañía muestra el incidente como activo, mientras usuarios han reportado problemas para enviar solicitudes y recibir respuestas.

La situación también alcanzó a Claude, el chatbot desarrollado por Anthropic. La compañía reportó este jueves errores elevados que afectaron a Claude Sonnet 5; posteriormente indicó que implementó una solución y comenzó a monitorear su funcionamiento.

AI is down. Massive outage.



The world holds its breath.

😬😬 pic.twitter.com/MMvYT9jkOx — Defend Intelligence (Anis Ayari) (@DFintelligence) September 3, 2026

¿Qué pasa con Gemini y Grok?

Google Gemini también registró problemas. Google informó que la API de Gemini estaba teniendo dificultades para atender algunas claves creadas recientemente, particularmente cuando eran utilizadas mediante bibliotecas compatibles con OpenAI. La investigación sobre el incidente continúa.

Por su parte, Grok, la inteligencia artificial de xAI, también experimentó una interrupción este jueves. La página de estado de la compañía registra un incidente relacionado con sus modelos, aunque el estado general del servicio ha presentado cambios durante la jornada.

La coincidencia temporal entre las fallas de estos servicios llamó especialmente la atención, debido a que se trata de algunas de las plataformas de IA generativa más utilizadas actualmente. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que los incidentes tengan una causa común. Los primeros reportes únicamente muestran que las interrupciones ocurrieron en periodos similares.

Para los usuarios, los problemas pueden manifestarse de distintas maneras: páginas que no cargan, respuestas que no llegan, errores al enviar instrucciones, dificultades para iniciar sesión o funciones que operan de manera intermitente.

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LMCT