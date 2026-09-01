¿El iPhone Ultra es el primer plegable de Apple? Este será su precio

Las y los consumidores de la marca Apple se encuentran a la expectativa de los nuevos lanzamientos, pues el 9 de septiembre se realizará el Apple Event en el que se presentarán sus productos.

Entre los nuevos lanzamientos de la famosa marca de la manzanita se encuentra el iPhone Ultra, uno de los que posiblemente es el más esperado por quienes estaban en espera de una nueva propuesta por parte de Apple.

Apple ha sorprendido con dos noticias en los últimos días, pues después de la salida de Tim Cook como director ejecutivo de la marca, anunciaron que el próximo miércoles a las 10:00 horas PT; es decir, a las 11:00 horas en horario de la Ciudad de México, y estará disponible por medio de su página oficial, apple.com

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El próximo 9 de septiembre se espera un lanzamiento distinto, pues a diferencia de años anteriores, posiblemente este 2026 solamente se dará a conocer el diseño y funciones del iPhone 18 Pro y otros dispositivos, dejando para el próximo año las versiones más sencillas de sus dispositivos móviles.

Sending lots of love to the Apple community on my last day as CEO. My title changes tomorrow, but the love I have for the Apple community never will. Thank you for being a constant source of inspiration. My gratitude is endless, and I’m excited for the next chapter! — Tim Cook (@tim_cook) August 31, 2026

iPhone Ultra, el primer plegable de Apple

Apple únicamente anunció la fecha de su evento; sin embargo, no ha confirmado que en esta ocasión presentarán el iPhone Ultra, pero desde inicios de este año han salido muchas filtraciones sobre el posible diseño que tendrá.

El Iphone Ultra será el primer teléfono plegable que ofrecerá Apple a sus clientes, por lo que este modelo es uno de los más esperados por quienes consumen la marca desde hace tiempo.

El nombre de este teléfono plegable no es oficial, pues incluso se presume que podría llamarse “iPhone Duo” o “iPhone Fold”, por lo que solamente es cuestión de esperar algunos días para conocer el nombre de este teléfono.

iPhone Ultra ı Foto: Especial

Además de ser el primer teléfono plegable que ofrecerán, también será el primer dispositivo que presenten con una pantalla cuadrada mientras se encuentra doblado, mientras que al estar totalmente plegado tendrá una pantalla rectangular.

Sobre el costo, se espera que este dispositiv que posiblemente tendrá un chip A20 Pro y 12 GB de memoria tenga un costo aproximado de más de 40 mil pesos, asemejándose al costo de los teléfonos plegables de otras marcas que se encuentran disponibles en el mercado.

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