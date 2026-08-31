Oración para el regreso a clases para niños y maestros

Este lunes 31 de agosto estudiantes y profesores de educación básica dieron comienzo oficial al nuevo ciclo escolar, por lo que en La Razón te compartimos algunas oraciones que puedes realizar para este regreso a clases.
Una oración es un acto de comunicación que realizan las personas creyentes en el cristianismo, con la finalidad de poder dirigirse a alguna divinidad o ser sagrado, para poder tener un acercamiento del alma o tener un diálogo.
Con las oraciones las personas pueden expresar varias cosas, desde pensamientos íntimos, sentimientos profundos, preocupaciones, agradecimiento, para pedir ayuda y favores, o para pedir perdón.
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Oraciones para el regreso a clases
La Arquidiócesis Primada de México deseo un feliz regreso a clases a las y los estudiantes y profesores que comenzaron un nuevo ciclo escolar, y compartió una serie de oraciones que se pueden hacer para este inicio.
“Unámonos en oración por todos los niños, niñas, jóvenes y maestros que inician un nuevo ciclo escolar, para que Dios les permita tener un ciclo lleno de nuevos aprendizajes y metas” escribieron por medio de redes sociales.
Estas son las tres oraciones para estudiantes y maestros que compartió la Arquidiócesis Primada de México:
- Oración por estudiantes y maestros
Señor Dios nuestro:
En este regreso a clases
encomendamos a estudiantes y maestros
a Tu Divina Providencia.
Que Tu Espíritu Santo los ilumine.
Que quienes enseñan lo hagan
con sabiduría, misericordia y paciencia.
Que quienes estudian, valoren y aprovechen
el privilegio de poder ir a la escuela
y el gran esfuerzo de sus padres y maestros.
Que pongan todo su empeño en aprender
y crezcan en conocimiento y en virtudes
sean buenos y solidarios con sus compañeros,
descubran sus propios dones y talentos
y sepan ponerlos en Tus manos,
al servicio de Tu Reino, para gloria Tuya,
su santificación y el bien de sus hermanos.
Amén.
- Oración de los estudiantes
Jesús, nuestro Señor y Maestro:
Te damos gracias porque podemos estudiar,
te pedimos
por quienes no tienen esa oportunidad,
anímanos a compartirles útiles y conocimientos.
Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida,
líbranos de aprender mentiras.
Abre nuestro entendimiento,
danos Tu gracia para desarrollar,
con disciplina y voluntad, nuestros talentos.
Enséñanos a ser
respetuosos y agradecidos con nuestros maestros,
compasivos y fraternos con nuestros compañeros
y a dar testimonio, siempre, dentro y fuera del aula,
de que somos Tus alumnos, Tus misioneros.
Amén.
- Oración de los maestros
Señor, Maestro Bueno:
Gracias por mi vocación a la enseñanza.
Concédeme ejercerla con amor,
prudencia, sabiduría y paciencia.
Ayúdame a ver a mis alumnos
con Tu mirada de misericordia
para sólo captar el bien en cada uno,
conocer sus cualidades,
alentar sus sueños y proyectos,
y enseñarlos con dulzura y firmeza
a corregir sus faltas y tropiezos.
Que sepa compartir sus alegrías,
comprender sus inquietudes
y consolar sus tristezas.
Haz que logre enseñarles a ser
constructores de justicia y de paz,
honestidad, fraternidad y perdón,
defensores de la vida y la verdad.
Que sepa compartirles la fe,
comunicarles esperanza,
animar su perseverancia y valentía,
alentar su caridad y alegría
y sembrar en su corazón la voluntad
de caminar Contigo y hacia Ti
dedicando sus dones y talentos
al servicio y al bien de los demás.
Amén
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