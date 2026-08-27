FOTOS y VIDEOS: Así se ve el eclipse lunar este 27 de agosto

La noche de este jueves 27 de agosto, la Luna se convirtió en protagonista del cielo con un eclipse lunar parcial profundo, fenómeno astronómico que permitió observar cómo la sombra de la Tierra cubrió gran parte del disco lunar.

El evento fue captado desde distintos puntos de la capital y otras regiones de México, donde aficionados y observadores del cielo dirigieron sus cámaras hacia la Luna para registrar el avance de la sombra.

▶️ #Ahora | 🌕 #EclipseLunar2026 (Parcial)



¡𝗙𝗮𝘀𝗲 𝗺á𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝗰𝗹𝗶𝗽𝘀𝗲 𝗟𝘂𝗻𝗮𝗿!

22:14 h [centro de México]



Aproximadamente, el 96% del plano lunar visible es cubierto por la región principal de la sombra terrestre (umbra).

Nuestro satélite natural adquiere… pic.twitter.com/JJ4tw95Yh1 — SASSLA (@SasslaMx) August 28, 2026

Durante el punto máximo, aproximadamente 96% del disco lunar quedó dentro de la umbra terrestre, por lo que la Luna pudo presentar tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas.

FOTOS: Así luce el eclipse lunar en CDMX

Las primeras imágenes muestran cómo la sombra comenzó a cubrir progresivamente la superficie de la Luna hasta dejar solamente una pequeña porción iluminada de manera directa.

El fenómeno no fue exclusivo de la capital. El eclipse pudo observarse desde distintas zonas de México y otras regiones de América, mientras que medios y usuarios compartieron imágenes del espectáculo astronómico.

La tonalidad rojiza que puede adquirir la Luna se debe a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y llega indirectamente hasta la superficie lunar.

🌙¿LOGRAN VER EL #Eclipse?



La nubosidad está presente en zonas de #CDMX impidiendo ver el eclipse al 100%. Sin embargo, se ha logrado percibir en la Gustavo A. Madero y alrededores… pic.twitter.com/AfWwLDhYo3 — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) August 28, 2026

VIDEOS: Captan el momento del eclipse

En videos difundidos durante la noche se observa el avance de la sombra sobre el satélite natural y el cambio gradual en su apariencia.

ECLIPSE LUNAR

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La perfecta alineación Luna - Tierra - Sol en marcha, buena parte del disco lunar, ya está oscuro y la luna empieza a tornarse rojiza, continuará oscureciéndose hasta quedar oculta en la sombra que le proyecta la Tierra, el maximo será a las… pic.twitter.com/Rk0rPgwjNd — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 28, 2026

Material difundido durante la cobertura del fenómeno muestra también cómo se veía la Luna durante la fase umbral, cuando la sombra más oscura de la Tierra comenzó a cubrirla de manera evidente.

Desde San Pedro de Macorís vimos el eclipse parcial de Luna: 94 % del disco en sombra y un tono rojizo cerca de la medianoche. A veces el mejor destino está mirando hacia arriba. 🌕🌒 pic.twitter.com/85azij3NS5 — Jota 🛸🇩🇴 (@loquetrajojota) August 28, 2026

¿A qué hora fue el punto máximo del eclipse?

En la Ciudad de México, la fase penumbral comenzó alrededor de las 19:23 horas, mientras que la fase parcial inició cerca de las 20:33 horas.

El momento de mayor cobertura ocurrió, cuando cerca del 96% de la Luna quedó cubierta por la umbra. La fase parcial concluyó poco antes de la medianoche.

A diferencia de un eclipse solar, no se requiere protección especial para observar directamente un eclipse lunar. Para conseguir mejores fotografías, un trípode, zoom óptico o un telescopio pueden ayudar a registrar con mayor detalle las diferentes etapas del fenómeno.

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MSL