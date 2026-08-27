LUNA EN SOMBRA

FOTOS y VIDEOS: Así se ve el eclipse lunar este 27 de agosto

La Luna comenzó a cubrirse por la sombra de la Tierra y adquirió tonos rojizos durante el eclipse parcial visible esta noche en la Ciudad de Méxic

Eclipse lunar 27 de agosto
Eclipse lunar 27 de agosto Foto: X: @dragonfier4
Por:
Mariana Salazar Lozada

La noche de este jueves 27 de agosto, la Luna se convirtió en protagonista del cielo con un eclipse lunar parcial profundo, fenómeno astronómico que permitió observar cómo la sombra de la Tierra cubrió gran parte del disco lunar.

El evento fue captado desde distintos puntos de la capital y otras regiones de México, donde aficionados y observadores del cielo dirigieron sus cámaras hacia la Luna para registrar el avance de la sombra.

Durante el punto máximo, aproximadamente 96% del disco lunar quedó dentro de la umbra terrestre, por lo que la Luna pudo presentar tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas.

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Las primeras imágenes muestran cómo la sombra comenzó a cubrir progresivamente la superficie de la Luna hasta dejar solamente una pequeña porción iluminada de manera directa.

El fenómeno no fue exclusivo de la capital. El eclipse pudo observarse desde distintas zonas de México y otras regiones de América, mientras que medios y usuarios compartieron imágenes del espectáculo astronómico.

La tonalidad rojiza que puede adquirir la Luna se debe a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y llega indirectamente hasta la superficie lunar.

VIDEOS: Captan el momento del eclipse

En videos difundidos durante la noche se observa el avance de la sombra sobre el satélite natural y el cambio gradual en su apariencia.

Material difundido durante la cobertura del fenómeno muestra también cómo se veía la Luna durante la fase umbral, cuando la sombra más oscura de la Tierra comenzó a cubrirla de manera evidente.

¿A qué hora fue el punto máximo del eclipse?

En la Ciudad de México, la fase penumbral comenzó alrededor de las 19:23 horas, mientras que la fase parcial inició cerca de las 20:33 horas.

El momento de mayor cobertura ocurrió, cuando cerca del 96% de la Luna quedó cubierta por la umbra. La fase parcial concluyó poco antes de la medianoche.

A diferencia de un eclipse solar, no se requiere protección especial para observar directamente un eclipse lunar. Para conseguir mejores fotografías, un trípode, zoom óptico o un telescopio pueden ayudar a registrar con mayor detalle las diferentes etapas del fenómeno.

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