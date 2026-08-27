Eclipse lunar hoy 27 de agosto 2026: ¿A qué hora empieza?

La espera ha terminado, pues el eclipse lunar de agosto comenzará por la noche de este 27 de agosto, permitiendo que muchas personas puedan disfrutar de este evento nocturno.

Este jueves el cielo nocturno será el escenario para el eclipse lunar parcial de agosto, y en esta ocasión la sombra proyectada en la superficie lunar generará el efecto rojo intenso característico de la Luna de Sangre.

Los eclipses lunares se registran cuando la Luna se encuentra en fase llena y la Tierra pasa entre el satélite y el Sol, generando que se proyecte la sombra del planeta en la superficie lunar.

¿Planes para la noche del 27 de agosto? Qué tal un eclipse lunar parcial.



Este evento astronómico, en el que la Luna se tiñe de tonos cobrizos,será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, así como desde algunas regiones de Europa y África.



Aprende más:… pic.twitter.com/MnZD5GceEQ — NASA en español (@NASA_es) August 26, 2026

¿A qué hora empieza el eclipse lunar hoy 27 de agosto del 2026?

Alredededor de las 19:23 horas comenzará el eclipse lunar parcial, y se espera que este continúe activo por varias horas, llegando a su punto máximo después de las 22:00 horas de este 27 de agosto.

Los horarios que hay que considerar durante este evento son los siguientes:

19:23 horas: Comienza el eclipse penumbral

20:33 horas: Comienza el eclipse parcial

22:12 horas: Máximo del eclipse

23:51 horas: Finaliza el eclipse parcial

01:01 horas: Finaliza el eclipse penumbral

A partial lunar eclipse darkens the full Moon on Aug. 27. About 96% of the Moon slips into Earth's shadow, turning most of it red as our atmosphere filters sunlight. Begins 10:34pm ET Aug. 27, peaks 12:12am ET Aug. 28. What to look for: https://t.co/D8Gf0gpxCH 🌙



🎬: NASA's… pic.twitter.com/ISsQqCnvI9 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 26, 2026

Por tanto, las personas podrán disfrutar del eclipse lunar tanto por la noche del 27 de agosto, como durante las primeras horas del 28 de agosto en los países del continente americano.

Se espera que la luna se cubra en un 96 por ciento durante el eclipse lunar, por lo que incluso se podrá apreciar el fenómeno conocido como Luna de Sangre por el tono rojizo que toma el satélite natural.

La noche de este 27 de agosto, si el clima lo permite, podrá observarse un eclipse parcial lunar 🌛. La fase parcial comenzará a las 20:33 horas, alcanzará su máximo a las 22:12 y concluirá a las 23:51. Más información > https://t.co/dvFbEmMtgR pic.twitter.com/MZVE2bV9DJ — UNAM (@UNAM_MX) August 27, 2026

La Luna se pone de color rojo durante los eclipses debido a que la luz roja del Sol no se bloquea con la Tierra durante este fenómeno, provocando que esta se filtre en la superficie lunar.

A diferencia de un eclipse solar, para poder apreciar un eclipse lunar no se requiere contar con equipo o filtros especiales, por lo que solo basta con encontrarse en un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciarlo.

The eclipse is almost here — are you ready? 🌕🌑⁠

⁠

On August 27–28, a deep partial lunar eclipse will cover 96.3% of the Moon, making it look almost totally eclipsed. The Moon may even take on a dramatic red-orange color.⁠

⁠

Check the table for local times, set your alarm,… pic.twitter.com/llVvgQyVc0 — Star Walk (@StarWalk) August 27, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.