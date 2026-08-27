Eclipse lunar hoy 27 de agosto 2026: ¿A qué hora empieza?

La espera ha terminado, pues el eclipse lunar de agosto comenzará por la noche de este 27 de agosto, permitiendo que muchas personas puedan disfrutar de este evento nocturno.
Este jueves el cielo nocturno será el escenario para el eclipse lunar parcial de agosto, y en esta ocasión la sombra proyectada en la superficie lunar generará el efecto rojo intenso característico de la Luna de Sangre.
Los eclipses lunares se registran cuando la Luna se encuentra en fase llena y la Tierra pasa entre el satélite y el Sol, generando que se proyecte la sombra del planeta en la superficie lunar.
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¿A qué hora empieza el eclipse lunar hoy 27 de agosto del 2026?
Alredededor de las 19:23 horas comenzará el eclipse lunar parcial, y se espera que este continúe activo por varias horas, llegando a su punto máximo después de las 22:00 horas de este 27 de agosto.
Los horarios que hay que considerar durante este evento son los siguientes:
- 19:23 horas: Comienza el eclipse penumbral
- 20:33 horas: Comienza el eclipse parcial
- 22:12 horas: Máximo del eclipse
- 23:51 horas: Finaliza el eclipse parcial
- 01:01 horas: Finaliza el eclipse penumbral
Por tanto, las personas podrán disfrutar del eclipse lunar tanto por la noche del 27 de agosto, como durante las primeras horas del 28 de agosto en los países del continente americano.
Se espera que la luna se cubra en un 96 por ciento durante el eclipse lunar, por lo que incluso se podrá apreciar el fenómeno conocido como Luna de Sangre por el tono rojizo que toma el satélite natural.
La Luna se pone de color rojo durante los eclipses debido a que la luz roja del Sol no se bloquea con la Tierra durante este fenómeno, provocando que esta se filtre en la superficie lunar.
A diferencia de un eclipse solar, para poder apreciar un eclipse lunar no se requiere contar con equipo o filtros especiales, por lo que solo basta con encontrarse en un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciarlo.
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