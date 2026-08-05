El cohete Falcon 9 de SpaceX chocó contra la Luna: ¿El VIDEO es real?

Desde hace unos días se creía que un fragmento del cohete Falcon 9 de SpaceX podría impactarse contra la Luna durante las primeras horas de este miércoles, y esto es lo que se sabe.

El 25 de enero del 2025 SpaceX lanzó el cohete Falcon 9 hacia el espacio, y este miércoles se confirmó que uno de los fragmentos provenientes de la parte superior colisionó contra la Luna este 5 de agosto alrededor de las 06:35 horas.

La parte superior del cohete de SpaceX corresponde a uno de los fragmentos que no regresan a la Tierra durante el aterrizaje, tenía una medida similar a la de un edificio de cinco pisos, y viajaba a una velocidad estimada de 2.43 kilómetros por segundo.

En redes sociales circula un video en el que supuestamente se puede observar el momento en el que se impactó una parte del Falcon 9 en la Luna; sin embargo, este video es falso, pues los expertos apuntan que la colisión no podía ser visible desde la Tierra con tanta precisión.

NEW: A SpaceX rocket has crashed into the Moon, leaving a 100 foot crater. pic.twitter.com/rrS32GdU5O — Valuetainment (@valuetainment) August 5, 2026

Esto dice la NASA sobre el impacto del Falcon 9 de SpaceX

La directora de los programas científicos de la NASA y Dragon de SpaceX, Julianna Scheiman, precisó que la trayectoria que tomó el fragmento del Falcon 9 fue ocasionada por la combinación de la actividad solar y la fuerza gravitatoria.

Informó que esta maniobra se realiza durante las misiones de alta energía para garantizar la seguridad de la segunda etapa de estas; y en este caso, se debe a las misiones Ispace y Blue Ghost.

Por su parte, la cientifica lunar de la NASA, Kelsey Young, informó que el impacto no fue planeado por la NASA o por SpaceX, y que este impacto no representa un riesgo para las personas en la Tierra o los hardware que se encuentran en la Luna.

In the early hours of Wednesday, Aug. 5, a portion of a @SpaceX rocket impacted on the Moon's surface. In this video, we answer some of your questions. pic.twitter.com/BhWcGfRYMO — NASA (@NASA) August 5, 2026

El experto en seguimiento espacial Bill Gray dijo que pese a que el impacto del fragmento del Falcon 9 con la Luna no representaba un riesgo, “sí pone de manifiesto cierta negligencia en la forma en que se desechan los restos de hardware espacial”.

El impacto del fragmento del Falcon 9 posiblemente generará un cráter de entre 20 y 30 metros en la superficie lunar, pero hasta el momento no se han confirmado las repercusiones provocadas por este suceso.

Falcon 9 launches 24 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/KW48TWhBuS — SpaceX (@SpaceX) August 1, 2026

Este impacto no es el primero que se registra en el satélite de la Tierra, pues en 2022 una parte del cohete Larga Marcha 3C de China se impactó contra la cara oculta de la Luna, lo que derivó en un cráter doble en el satélite natural.

En 2009 la NASA estrelló de manera intencional una etapa de un cohete contra la Luna para poder estudiar la nube que se desprendía después del impacto; además, se han segistrado numerosos choques de cohetes en la Luna a lo largo del tiempo, tanto intencionales como sin ser planeados.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/VUSaoAg08v — SpaceX (@SpaceX) August 5, 2026

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