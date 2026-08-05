Cae en España red ligada al CJNG; decomisan 2.5 toneladas de metanfetamina y detienen a siete mexicanos

La Policía Nacional de España, en coordinación con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), desarticuló una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que presuntamente introdujo más de 2.5 toneladas de metanfetamina al territorio español mediante un sofisticado método para ocultar la droga en un cargamento legal procedente de México.

El operativo, denominado “Vanille”, concluyó con la captura de 13 personas, entre ellas siete ciudadanos mexicanos, cuatro españoles y dos colombianos, además del aseguramiento de uno de los mayores laboratorios clandestinos de metanfetamina detectados en Europa, donde la sustancia era extraída y cristalizada para su posterior distribución.

Las investigaciones apuntan a que la organización había desarrollado una compleja red logística para recibir la droga en Cataluña, trasladarla a distintos puntos de almacenamiento y procesarla químicamente antes de introducirla al mercado europeo, lo que representa uno de los golpes más importantes contra el tráfico internacional de metanfetamina en España.

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Como parte de las indagatorias, los agentes detectaron un contenedor marítimo procedente de México cuyo destino final era España. El cargamento transportaba aproximadamente 12 mil 700 kilogramos de aroma líquido artificial de vainilla, mercancía que aparentemente era legal, pero que ocultaba una enorme cantidad de metanfetamina disuelta para dificultar su localización durante los controles aduaneros.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

Tras ingresar a territorio español, la mercancía fue almacenada inicialmente en una empresa logística de la provincia de Barcelona. Posteriormente, integrantes de la organización retiraron parte del cargamento y lo trasladaron primero a una nave industrial y después a una finca aislada en la provincia de Lleida.

Fue en ese inmueble donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino completamente equipado para recuperar la droga mediante complejos procesos de extracción, purificación y cristalización.

Durante los cateos realizados en Lleida, Barcelona y Tarragona fueron asegurados alrededor de 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina, de los cuales mil 600 kilos permanecían mezclados con la vainilla líquida. Además, las autoridades incautaron seis vehículos, cerca de 4 mil 500 euros en efectivo, productos químicos, reactivos, equipo industrial y numerosos dispositivos electrónicos utilizados por la organización.

Cinco personas fueron capturadas en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro más en Tarragona. De los 13 detenidos, 12 fueron enviados a prisión preventiva como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Golpe al CJNG en España; desarticulan redes de tráfico de metanfetamina



Elementos de la Policía Nacional española en cooperación la Oficina de Antiestupefacientes de Francia (OFAST) lograron desarticular a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generaciones (CJNG) dedicada al… pic.twitter.com/W7Ju38M4GI — Abejorro (@AbejorroMedia) August 5, 2026

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LMCT