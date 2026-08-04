¿Qué pasó con Jorge Alfredo Vargas? Se pronuncia tras denuncias por acoso sexual

Este martes se llevó a cabo la audiencia virtual de Jorge Alfredo Vargas, el excolaborador de Caracol TV señalado por presuntamente cometer acoso sexual en contra de cuatro víctimas.

El pasado 24 de marzo Caracol Televisión anunció que terminaron el vínculo laboral que tenían con Jorge Alfredo Vargas debido a las denuncias que existían en su contra, pues esta medida aseguraba “que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia”.

Sobre los señalamientos, el expresentador de Noticias Caracol informó que terminaba su etapa con la empresa “con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

Tras haberse mantenido fuera del ojo público después del término de la relación laboral que tenía con la empresa de comunicación colombiana, Alfredo Vargas reapareció y habló sobre el tema.

Jorge Alfredo Vargas sorprendió a muchos, pues tras casi dos décadas de haber sido un presentador de noticias al que las personas veían frecuentemente, ahora apareció con un cambio físico bastante notorio.

Durante la audiencia de imputación por el presunto delito de acoso sexual virtual que se transmitió en vivo este martes a las 09:12 horas, se dio a conocer que los presuntos delitos cometidos por el periodista y presentador de noticias ocurrieron entre el 2024 y el 2026.

Jorge Alfredo Vargas se pronuncia tras denuncias por acoso sexual

Jorge Alfredo Vargas presuntamente cometió acoso sexual en contra de cuatro víctimas de identidad reservada, y este martes dijo que hasta hoy durante la audiencia conoció los hechos por los que fue denunciado.

Precisó que las personas señaladas tienen el derecho de conocer la información necesaria sobre las denuncias, y aseveró que a partir de ahora ejercerá su defensa, en compañía de sus abogados “convencido” de que es inocente.

“Sé que estos meses han generado preguntas, dudas, y juicios muy duros... A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado por mi equipo de abogados, convencido de que soy inocente, con absoluto respeto, total respeto por el proceso, la justicia, y todas las personas involucradas” dijo Vargas.

En los comentarios de dicha publicación diversos usuarios han emitido su apoyo hacia Jorge Alfredo Vargas, quien pidió al público que le permitan defenderse, “y que sea la justicia, con pruebas la que establezca la verdad”.

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