¿Quién es Catalina Botero, relacionada con el escándalo de Caracol?

Caracol Televisión emitió un comunicado el pasado viernes 20 de marzo en el que señalaban que habían recibido denuncias de acoso sexual en contra de dos de sus periodistas y presentadores.

Pese a que no revelaron el nombre de ninguno de los dos posibles responsables, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre los posibles agresores, y señalaron a Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas luego de que no estuvieran presentes en sus respectivos programas.

Por medio de redes sociales algunas periodistas comenzaron a compartir sus historias de acoso sexual en medios colombianos, por lo que incluso se inicio el movimiento Me too Colombia, con la finalidad de recibir más denuncias y publicarlas de manera anónima.

Me too Colombia ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Catalina Botero y por qué está relacionada con el escándalo de Caracol?

Sobre el comunicado de Caracol, Catalina Botero apuntó que le alegraba que alguien tuviera la valentía de denunciar “y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablaraaaa jmm…. Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo.”

En otra publicación Catalina señaló que no ha sido víctima de acoso laboral o sexual dentro de RTVC, pero que pese a esto decidió pronunciarse frente a lo ocurrido a Caracol “desde un testimonio real y personal.”

En mi caso, jamás he sido víctima de acoso, ni laboral ni sexual, dentro de RTVC. Por el contrario, cuando en algún momento intentaron involucrarme en una de tantas campaña de desprestigio, motivada por intereses ajenos y aspiraciones personales dentro del canal, recibí todo el respaldo institucional y el apoyo de mis superiores. Catalina Botero



Publicación de Catalina Botero ı Foto: Captura de pantalla

Catalina Botero comenzó a compartir; de manera anónima, historias de acoso sexual ocurrido dentro de Caracol Televisión que comenzaron a llegarle, agradeció al canal por ser un trampolín en su carrera, pero precisó que no puede ser cómplice de estos actos con su silencio.

Puntualizó que las historias señalan que este acoso sexual por parte de periodistas y presentadores de Caracol ha ocurrido desde hace 25 años “con la misma persona, otras más recientes y los mismos patrones: tocamientos, mensajes MUY insinuantes, abusos de poder y más.”

Señala que no se trata solamente de una persona, sino de varios hombres dentro de la empresa, pues “no es solo uno. A dos reconocidas colegas incluso la despidieron tras denunciar, según lo que me cuentan.”

Asimismo, precisó que le resulta preocupante que uno de sus dos agresores “hoy tenga un vínculo laboral con otro medio, y allá lo saben, me cuentan que tiene más denuncias por acoso laboral.”, y sostuvo que está dispuesta a escuchar a todas las periodistas que le envíen sus testimonios.

🚨VIENEN LOS TESTIMONIOS: ¿Pueden creer que hace 25 años están ocurriendo estos casos de acoso con uno de los presentadores de Caracol Televisión ? No me puedo callar esto🧵



A raíz de mi reciente pronunciamiento he recibido la historia de muchas mujeres que trabajaron en… pic.twitter.com/xBmXepEPaZ — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) March 21, 2026

Catalina Botero es reconocida por ser una periodista y presentadora colombiana, quien actualmente trabaja en RTVC Noticias, y que ha trabajado como corresponsal en Noticias Caracol, BLU Radio, Telemedellín y Hora 13 Noticias.

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