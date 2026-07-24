Starship de SpaceX despega con éxito

SpaceX logró un nuevo hito en su programa espacial al lanzar con éxito Starship durante su vuelo de prueba número 13, una misión que incluyó el despliegue de 20 satélites Starlink de nueva generación y que representa un paso clave en el desarrollo del sistema con el que la compañía de Elon Musk busca llevar astronautas a la Luna y, en el futuro, a Marte.

La nave despegó a las 17:51 horas locales (16:51 horas del centro de México) desde Starbase, Texas, bajo un cielo despejado.

El lanzamiento fue impulsado por un propulsor Super Heavy equipado con 33 motores Raptor de nueva generación, que permitieron completar con éxito la primera fase de la misión.

El despegue se produjo después de que un intento previo fuera cancelado debido a una falla detectada durante el encendido de motores y de que las condiciones meteorológicas obligaran a posponer el lanzamiento. Durante esta misión, la empresa puso a prueba diversas mejoras implementadas tanto en el propulsor como en la nave Starship.

Ahí va el 13 vuelo de la Starship Superheavy de @SpaceX 💫🚀 pic.twitter.com/x5qXjYhrfl — Fuera de Órbita (@fuera_d_orbita) July 24, 2026

¿Qué objetivos tuvo el vuelo 13 de Starship?

El principal objetivo de la misión fue poner a prueba nuevas capacidades del sistema de lanzamiento reutilizable más grande jamás construido.

Entre los objetivos destacados se encuentran:

El despliegue de 20 satélites Starlink de nueva generación .

La validación del desempeño de los motores Raptor tras las modificaciones realizadas después del intento fallido anterior.

La evaluación del escudo térmico durante el reingreso a la atmósfera.

La recopilación de datos para mejorar futuros vuelos de prueba.

Antes del lanzamiento, SpaceX reemplazó varios motores del propulsor Super Heavy como parte de las inspecciones derivadas del aborto del lanzamiento anterior, cuando una anomalía impidió completar la secuencia de despegue.

Un paso importante para las misiones a la Luna y Marte

El desarrollo de Starship es uno de los proyectos más ambiciosos de SpaceX, ya que la nave fue seleccionada por la NASA para convertirse en el módulo de alunizaje de las futuras misiones del programa Artemis, cuyo objetivo es regresar astronautas a la superficie lunar durante esta década.

Además de las misiones lunares, la empresa busca que Starship pueda transportar grandes cargas útiles, desplegar constelaciones de satélites y, a largo plazo, realizar viajes tripulados hacia Marte.

Cada vuelo de prueba permite a los ingenieros recopilar información sobre el comportamiento del vehículo durante el ascenso, la separación de etapas, el reingreso y otras fases críticas, con el fin de perfeccionar un sistema completamente reutilizable.

¿Por qué fue importante esta misión?

El éxito del vuelo 13 representa un nuevo avance para SpaceX después de varios meses de ajustes técnicos y pruebas.

La misión permitió continuar con el desarrollo de Starship y demostrar nuevas capacidades operativas mediante el despliegue de satélites Starlink de última generación, además de generar información clave para las próximas pruebas del vehículo espacial más grande y potente construido hasta ahora.

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MSL