Al menos 13 mexicanos murieron en ataques de EU contra presuntas narcolanchas, revela Los Angeles Times

Al menos 13 ciudadanos mexicanos habrían muerto en ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas como presuntas lanchas del narcotráfico, sin que el Pentágono haya presentado pruebas claras que sustenten esas acusaciones, de acuerdo con una investigación del diario Los Angeles Times.

La publicación estadounidense documentó que los ataques ya alcanzaron embarcaciones mexicanas en aguas internacionales frente a la costa del país. Entre las víctimas se encuentran ocho hombres originarios de Nayarit, quienes murieron el 16 de febrero cuando la lancha en la que viajaban fue destruida en el Pacífico.

Los operativos forman parte de una campaña militar contra presuntos narcotraficantes que el gobierno de Donald Trump puso en marcha el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente estadounidense anunció la destrucción de una embarcación en aguas internacionales del Caribe y aseguró que sus ocupantes pertenecían al grupo criminal Tren de Aragua y transportaban drogas rumbo a Estados Unidos.

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❗️Al menos ocho pescadores mexicanos habrían sido asesinados por el Ejército estadounidense en bombardeos perpetrados contra lanchas en aguas del océano Pacífico, reveló una investigación de Los Angeles Times aparecida esta jornada pic.twitter.com/UnXnrGS5Wy — RT en Español (@ActualidadRT) July 21, 2026

En los meses siguientes, las operaciones se extendieron del Caribe al Pacífico. El gobierno estadounidense sostuvo que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas con organizaciones criminales designadas como terroristas, pero enfrentó cuestionamientos por la falta de información pública sobre la identidad de las víctimas, la carga de las lanchas y las pruebas utilizadas para justificar los ataques.

Desde el inicio de esta campaña, el Pentágono ha realizado 64 ataques y reportado la muerte de 221 personas. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas claras sobre la carga de droga o la participación criminal de quienes fueron asesinados.

“Los ataques aéreos estadounidenses ya han alcanzado embarcaciones mexicanas que transportaban ciudadanos mexicanos en aguas internacionales frente a la costa del país”, señaló el periódico.

Los ocho hombres eran habitantes de La Cruz de Huanacaxtle, una comunidad pesquera ubicada al norte de Puerto Vallarta. Su desaparición coincidió con un reporte del Comando Sur de Estados Unidos sobre la destrucción de dos embarcaciones y la muerte de ocho presuntos “narcoterroristas”.

La investigación señala que, además de los ocho nayaritas, al menos otros cinco mexicanos habrían muerto en operaciones estadounidenses realizadas en distintas zonas de América Latina.

El ataque generó alarma entre las comunidades pesqueras de la región. “En pueblos como La Cruz de Huanacaxtle (...) los ataques han alarmado a los pescadores que se dedican a actividades legales, quienes ahora temen ser blanco de ataques por error”, reportó Los Angeles Times.

El diario también documentó sospechas sobre la posible participación de algunos de los fallecidos en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, la información disponible no acredita de manera concluyente que los ocho hombres asesinados fueran narcotraficantes.

Uno de los testimonios citados por el periódico corresponde a un sacerdote, quien afirmó que los pescadores “conocían el riesgo”, sin hacer referencia al narcotráfico.

Las autoridades mexicanas también desconocen los detalles de los operativos. La Secretaría de Marina informó que los ataques no habían ocurrido dentro de la Zona Económica Exclusiva de México, que se extiende hasta 200 millas náuticas de la costa.

Las operaciones estadounidenses han sido cuestionadas por la Organización de las Naciones Unidas y especialistas en derecho internacional, quienes han advertido que podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales” y vulnerar normas del derecho internacional humanitario.

La investigación de Los Angeles Times señala que los ataques han ocurrido en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, mientras Estados Unidos mantiene en reserva la ubicación exacta de las operaciones y la información sobre posibles sobrevivientes.

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MSL