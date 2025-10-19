EU informa que atacó lancha de grupo terrorista colombiano; Petro responde que no eran criminales

Gustavo Petro responde a ataque de EU a lancha colombiana; asegura que no había criminales a bordo.

Estados Unidos informó que realizó un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que dejó tres muertos, mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que la lancha era de un pescador y no de un grupo criminal, por lo que pidió respuestas a Washington.

Según el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, la acción —ordenada por el presidente Donald Trump— tuvo lugar el 17 de octubre en aguas internacionales dentro del área de seguridad al sur de los mares estadounidenses.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



Hegseth afirmó que la nave era utilizada para el contrabando de drogas, circulaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba “cantidades sustanciales” de estupefacientes. Añadió que los tres ocupantes, descritos como “narco-terroristas”, fallecieron y no hubo bajas estadounidenses.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó, a través de un mensaje en X, que la lancha alcanzada pertenecía a una “familia humilde” de Santa Marta y no al ELN; identificó a uno de los muertos como Alejandro Carranza y exigió explicaciones sobre lo ocurrido a sus allegados. El mandatario solicitó además a la Fiscalía de Colombia investigar el incidente.

La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos.



El ataque se suma a una serie de operaciones recientes de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, que según reportes han dejado supervivientes retenidos por la marina y han generado pedidos de prueba sobre la presencia de narcóticos a bordo.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Petro de ser un “líder del crimen organizado”, pues, dijo, ha emprendido pocas acciones para combatir el narcotráfico en su país.

Trump acusó que Petro “incentiva fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el país” y le exigió combatir estos campos, pues, de lo contrario, dijo, Estados Unidos intervendrá para este propósito.

Al respecto, Petro Urrego respondió que Trump “está engañado”, y que ha sido él mismo quien ha emprendido un fuerte combate al narcotráfico en su país, incluso a costa de las relaciones de estos grupos con el poder.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fuí yo”, escribió Gustavo Petro en X.

