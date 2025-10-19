Petro responde a acusaciones de Trump de ser líder del narcotráfico: ‘Está engañado’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las acusaciones de su homólogo estadounidense Donald Trump de ser un líder del narcotráfico, y le sugirió “leer bien a Colombia”, pues, señaló, “está engañado”.

A través de una publicación en redes sociales, Petro Urrego publicó un mensaje en respuesta al que más temprano emitió Trump en su red social Truth, en la cual acusó al colombiano de ser un “líder del narcotráfico”, debido a que, dijo, hace poco para combatir el crimen organizado en su país.

A propósito, el presidente colombiano aseguró que Trump “está engañado de sus logias y asesores”. Incluso, Petro defendió que fue él mismo que descubrió las relaciones del poder político de su país con el narcotráfico, por lo que no se explicaría una supuesta relación suya con estos grupos criminales.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fuí yo”, escribió Gustavo Petro en X.

“Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, abundó.

A propósito, el presidente colombiano aseguró que las declaraciones de Trump no desembocarán en una enemistad entre su país y Estados Unidos.

“Yo respeto la historia, la cultura y los pueblos de los EEUU. No son enemigos míos, ni los siento así. El problema es con Trump no con los EEUU”, escribió Petro en otra publicación.

Asimismo, Petro respondió a críticas similares provenientes de quienes suscribieron con la opinión de Donald Trump. Es el caso de la periodista colombiana Vicky Dávila, quien aseguró que “Petro ha permitido el avance del narcotráfico en Colombia. Y les ha dado beneficios permanentes de libertad e impunidad, entre otros a estos criminales. Es obvio que ya Trump y el mundo lo saben”.

El presidente colombiano se limitó a responder: “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en el que acusó a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y de no combatir el crimen organizado en su país.

Incluso, advirtió que, si el presidente colombiano no cierra los campos de producción de droga de su país, entonces “Estados Unidos los cerrará por él”, con lo cual sugiere una intervención en la nación sudamericana.

