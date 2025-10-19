Trump acusa a Gustavo Petro de ser ‘líder del narcotráfico’ y cancela subsidios a Colombia

Donald Trump, presidente de EU (der.), acusa a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro (izq.), de ser un líder del narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” que no toma acción para combatir el consumo de drogas en su país, por lo que cancelará los subsidios a la nación sudamericana.

A través de una publicación en Truth, el presidente estadounidense acusó a Petro Urrego de “incentivar fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el país”, y de “no hacer nada” para detener el “gran negocio” del narcotráfico en Colombia.

Por lo anterior, Trump anunció que cancelará todos los subsidios y cualquier forma de entrega de dinero a Colombia, en tanto Petro no tome acción para combatir el narcotráfico.

Incluso, advirtió que, si el presidente colombiano no cierra los campos de producción de droga de su país, entonces “Estados Unidos los cerrará por él”, con lo cual sugiere una intervención en la nación sudamericana.

El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el país. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que un timo a largo plazo a América. Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Las acusaciones de Trump ocurren después de la condena de Gustavo Petro hacia el ataque que ordenó el estadounidense el pasado 16 de septiembre, en el cual, acusó el colombiano, viajaba un connacional que “no ha vuelto a su casa”.

A través de redes sociales, Gustavo Petro acusó que una de las lanchas atacadas por Estados Unidos navegaba con el motor apagado sobre aguas colombianas, y a bordo se encontraba un pescador con ningún vínculo con el narcotráfico.

Por lo anterior, Petro acusó que el ataque a esta embarcación fue arbitrario y una violación a la soberanía de su país, por lo que exigió justicia y la respuesta de la Casa Blanca.

“La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa”, escribió Petro.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2025

“Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EEUU”, abundó.

