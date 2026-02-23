Morenistas defienden a Claudia Sheinbaum de comentarios de Elon Musk.

Morenistas cerraron filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que el empresario Elon Musk criticó la violencia generada el domingo tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El empresario realizó las siguientes expresiones en contra de la mandataria federal:

“Solo está diciendo lo que sus jefes del cartel le ordenan decir. Digamos que el castigo de ellos por desobedecer es un poco peor que un ‘plan de mejora de desempeño“, escribió Elon Musk en su publicación en X.

Ante dichas expresiones, un grupo de morenistas salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los guindas que emitieron comentarios contra el dueño de Tesla y SpaceX fueron:

Luisa María Alcalde

Jenaro Villamil

Andrea Chávez

Julieta Ramírez

Alejandro Murat

Los comentarios escritos por los morenistas destacaban el papel realizado por las Fuerzas Armadas en el operativo que derivó en la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Jalisco.

Asimismo, señalaban que la política de “cero tolerancia” a la delincuencia da cuenta de la valentía de la presidenta de México al realizar acciones en materia de seguridad para lograr la paz en el país.

La mayoría de morenistas pidieron al dueño de X poner más atención a los contenidos que se comparten en la red social, debido a que se publican fake news y existen narcocuentas que hacen apología del delito.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, condenó las “declaraciones irresponsables” del magnate. Además, dijo que el dinero puede comprar empresas, pero no la legitimidad de un pueblo.

“La riqueza no otorga autoridad moral. Puede comprar cohetes, puede comprar empresas como Tesla, puede comprar una red social como X e incluso manipularla. Lo que no compra es legitimidad frente a un pueblo”, dijo.

Señor @elonmusk: a México y a su pueblo se les respeta. pic.twitter.com/8n2BbVFCc3 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 23, 2026

En tanto, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, cuestionó a Musk sobre lo que consideró “una falta de respeto hacia una jefa de Estado”.

Por último, la senadora por Baja California, Julieta Ramírez, indicó que el propio gobierno de Estados Unidos reconoció el trabajo de la presidenta de México al lograr “los mejores resultados en la lucha contra el crimen en más de 50 años”.

“La Presidenta Sheinbaum ha logrado los mejores resultados en la lucha contra el crimen en más de 50 años, según lo reconocido por el gobierno de los EE. UU. Mientras tanto, seguimos esperando su colaboración para reducir el tráfico de armas”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR