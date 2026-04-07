La impresionante FOTO del eclipse lunar captado por Artemis II

La misión Artemis II es un sobrevuelo lunar tripulado de la NASA que tendrá una duración de 10 días, y es el primero que se realiza desde Apolo de 1972 con tripulación a bordo.

Este 1 de abril se realizó el lanzamiento de la nave espacial Orion para realizar la misión Artemis II, y a bordo se encuentran cuatro personas, entre ellas la primera mujer en viajar hacia la Luna.

La tripulación de Artemis II está conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman , Victor Glover y Christina Koch; y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA por sus siglas en inglés) Jeremy Hansen.

Alrededor de las 19:00 horas de este lunes alcanzaron el punto más cercano a la superficie lunar, pues se encontraban volando a una distancia estimara de 6 mil 500 kilómetros de altura.

Además de esto, establecieron un nuevo récord para los vuelos espaciales, pues llegaron “a la distancia máximima de la misión desde la Tierra”, que fue a unos 405 mil kilómetros.

La tripulación de Artemis II participó en una conversación en directo con el presidente estadounidense Donald Trump durante el sexto día de vuelo. ı Foto: NASA

Eclipse Lunar Artemis II

Durante este sobrevuelo los astronautas de Artemis II también pudieron presenciar un eclipse solar por casi una hora, pues en un momento del sobrevuelo la nave, la Luna y el Sol se alinearon.

Esto permitió que pudieran analizar la corona solar y el borde lunar durante el momento más oscuro de la Luna; y además tomaron una serie de fotografías que ya fueron publicadas.

En una de esas se puede apreciar la “Puesta de la Tierra”, pues los astronautas de Artemis II compartieron la vista de una puesta de la Tierra que observaron mientras orbitaban la Lunar.

Puesta de la Tierra capturada por los astronautas de Artemis II ı Foto: NASA

“La imagen recuerda a la icónica fotografía del amanecer terrestre tomada por el astronauta Bill Anders 58 años antes, cuando la tripulación del Apolo 8 orbitaba la Luna” apunta la NASA.

Foto tomada por el astronauta Bill Anders en 1968 durante la misión Apolo 8 ı Foto: Especial

La Casa Blanca de Estados Unidos compartió la fotografía del eclipse lunar captado por Artemis II “Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado” se lee en la publicación.

Eclipse lunar captado por la tripulación de Artemis II ı Foto: NASA

En otra de las fotografías compartidas por Artemis II se pueden observar los anillos de la cuenca Orientale, incluídos los dos cráteres más pequeños, los cuáles la tripulación ha sugerido que sean nombrados como Integrity y Carroll.

Foto de cráteres lunares tomada por la tripulación de Artemis II ı Foto: NASA

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