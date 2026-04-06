Artemis II supera récord de Apolo 13: es la nave con humanos que más lejos de la Tierra ha llegado

Conforme a lo previsto, la misión Artemis II se convirtió en la nave con humanos que más lejos ha llegado de la Tierra, tras superar el récord que dejó la misión Apolo 13 en 1970.

Así lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la cual, a través de sus canales oficiales, informó que el récord de distancia se rompió exactamente a las 13:57 horas (EDT), justo como se preveía en su cronograma.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

“Nuevo récord ¡Los astronautas de Artemis II están ahora más lejos de la Tierra de lo que los seres humanos han estado jamás! A la 1:57 p. m. (EDT), rompieron el récord establecido por Apollo 13 en 1970”, escribió la NASA en sus redes sociales.

Más allá del hito, que especialistas consideran histórico, este día es uno de los más importantes para la misión Artemis II, pues se espera que, finalmente, la nave Orion llegue al punto más cercano a la Luna y cumpla su misión de observar el llamado “lado oscuro”.

Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

“Su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna hoy los llevará a una distancia máxima de 252,752 millas de la Tierra”, escribió la NASA, en la misma publicación.

De acuerdo con el cronograma de la NASA, se prevé que la nave alcance el punto más lejos de la Tierra y más cerca de la Luna a aproximadamente las 19:00 horas del EDT, es decir, las 17:00 horas en Ciudad de México.

El viaje a la Luna está siendo grabado por la nave Orion y transmitido a través de los canales oficiales de la NASA, así como plataformas como YouTube, Netflix, Prime Video, entre otras.

Tired: Monday

Wired: Moonday



Today our Artemis II astronauts fly around the Moon! Tune in, starting at 1pm ET (1700 UTC) as they view parts of the Moon never seen by human eyes.



Watch it live with us: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/OMG3uNrHAk — NASA (@NASA) April 6, 2026

No obstante, se espera que, en algún punto de la misión, los astronautas pierdan comunicación y queden sumidos en una completa oscuridad. Se prevé que el sobrevuelo de la Luna dure unas seis horas, durante las cuales los astronautas utilicen cámaras profesionales para tomar fotos detalladas de la Luna y su “lado oscuro”.

Según reportó la agencia Reuters, los cuatro astronautas de la misión Artemis II iniciaron este día con una grabación que muestra al fallecido Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, deseándoles buena suerte.

La misión Apolo 13 de 1970 llegó a unos 400 mil 171 kilómetros de la Tierra, y se vio interrumpida por un accidente, el cual quedó retratado en una película del mismo nombre, de 1995.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am