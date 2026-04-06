¿A qué distancia de la Luna está el Artemis 2 HOY 6 de abril?

Ilustración alusiva a la misión Artemis II, en el micrositio AROW de la NASA.

¡Hoy es un día histórico para la misión Artemis II? Se trata de la exploración enviada por Estados Unidos para llegar a la Luna, observar su “lado oscuro” y volver a la Tierra. Este lunes 6 de abril, en su cuarto día de expedición, se prevé que supere la distancia que alcanzó Apollo 13 y comience su sobrevuelo por el satélite natural.

Como lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), para este lunes se prevé que alrededor del mediodía (en horario CDMX), la nave Orion del Artemis II supere el récord de distancia que dejó el Apollo 13 en 1970, para unas cinco horas después, llegar al punto más cercano a la Luna.

Tired: Monday

Wired: Moonday



Today our Artemis II astronauts fly around the Moon! Tune in, starting at 1pm ET (1700 UTC) as they view parts of the Moon never seen by human eyes.



Watch it live with us: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/OMG3uNrHAk — NASA (@NASA) April 6, 2026

A partir de ahí, Orion comenzará con su regreso a la Tierra, lo cual marcará el término exitoso de la misión y abrirá la puerta a otras expediciones. Todo esto será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la NASA.

¿Qué tan cerca de la Luna está el Artemis II HOY 6 de abril?

Todo esto suena muy impresionante, pero, entonces, si ya está a punto de llegar, ¿a qué distancia de la Luna se encuentra la misión Artemis II hoy, 6 de abril?

De acuerdo con el micrositio AROW que implementó la NASA para dar seguimiento a Artemis II, al corte de las 10:15 horas (CDMX) de este lunes 6 de abril, Artemis II se encuentra a 16 mil millas de la Luna, es decir, unos 27 mil 750 kilómetros.

Artemis II se encuentra a unos 27 mil 500 kilómetros de la Luna, al corte de las 10:15 horas (CDMX) de este lunes 6 de abril

Distancia de la misión Artemis II a la Luna al corte de las 10:15 horas (CDMX) del lunes 6 de abril. ı Foto: Captura de video

Para darte una idea de la —corta— distancia que en este momento hay entre la nave y la Luna, equivale aproximadamente a dos veces la distancia de uno de los viajes comerciales más largos del mundo, que va de Singapur a Nueva York, el cual recorre unos 15 mil 300 kilómetros.

Asimismo, es aproximadamente el equivalente a la distancia de un viaje redondo entre Ciudad de México y Sydney, Australia.

De acuerdo con la NASA, la nave Orion podría llegar al punto más cercano de la Luna aproximadamente a las 17:00 horas (en horario CDMX) de este lunes, ¡por lo que podríamos estar muy cerca de un momento histórico!

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