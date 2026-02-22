Episcopado Mexicano llama a calma y oración tras abatimiento de ‘El Mencho’

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su cercanía con las familias afectadas por los brotes de violencia desatados en diversas regiones del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo federal, y llamó a los fieles a resguardarse en sus hogares , reforzar su seguridad y elevar oraciones por la paz.

“En medio de los momentos de violencia que se viven en diversas regiones de nuestro país, como reacción al operativo contra el líder de un grupo criminal, queremos hacernos cercanos a cada uno de ustedes, a sus familias y comunidades compartiendo su preocupación e invitándolos a la prudencia y oración”, señaló.

En un comunicado, exhortó a los feligreses a evitar desplazamientos innecesarios y a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades civiles.

Los obispos convocaron, además, a intensificar la oración comunitaria. “Que nuestra oración sea súplica confiada a Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la Paz; pero también compromiso para ser sembradores de reconciliación y fraternidad”, subraya el texto.

El comunicado concluye encomendando a México a la Virgen de Guadalupe, a quien los obispos invocan como “Reina de la Paz”, con la petición de que “nos cubra con su manto, proteja a nuestras familias y nos ayude a construir caminos de justicia, paz y esperanza”.

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados del país, ante las violentas reacciones registradas en diversas ciudades.

La mandataria llamó a la población a mantenerse informada y en calma, al tiempo que respaldó las acciones de las fuerzas de seguridad.

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados ; debemos mantenernos informados y en calma”, señaló Sheinbaum, quien subrayó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad están ofreciendo información de manera permanente sobre el desarrollo de los hechos.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

La Presidenta aseguró que la situación no ha afectado la mayor parte del territorio nacional . “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, afirmó.

Sheinbaum también expresó su reconocimiento a las instituciones involucradas en el operativo.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad”, escribió la mandataria en redes sociales, quien cerró su mensaje con un compromiso de continuidad en materia de seguridad : “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr