Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 26 de marzo

La autopista México-Puebla podría presentar afectaciones a la circulación este jueves 26 de marzo de 2026, principalmente en el tramo del oriente del Estado de México, donde continúan trabajos de infraestructura que impactan de forma intermitente el flujo vehicular.

A esto se suma la carga habitual en horas pico, lo que podría generar complicaciones para automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México o hacia Puebla.

Obras continúan en zona de Chalco

De acuerdo con información oficial, siguen en marcha las obras relacionadas con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, en el tramo comprendido del kilómetro 17 al 22, en ambos sentidos de la autopista.

Estos trabajos, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), contemplan intervenciones en los carriles centrales, lo que puede provocar reducción de carriles, desvíos parciales y tránsito lento, dependiendo del avance de las labores en la zona.

Aunque no se trata de cierres totales permanentes, las maniobras sí generan cuellos de botella, sobre todo en momentos de alta afluencia vehicular.

Horarios con posibles afectaciones

Para este jueves, las labores se mantienen en los horarios establecidos entre semana:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos, es probable que los conductores enfrenten disminución en la velocidad de circulación, así como ajustes en los carriles disponibles.

¿Habrá cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se han reportado cierres totales programados para este 26 de marzo, como ocurrió en días previos por trabajos específicos. Sin embargo, autoridades no descartan que puedan presentarse afectaciones derivadas de:

Incidentes viales

Vehículos descompuestos

Alta carga vehicular en horas pico

Por ello, se recomienda mantenerse atentos a reportes en tiempo real antes de salir.

Tramos con mayor carga vehicular

Los puntos donde comúnmente se registran complicaciones en la autopista México-Puebla son:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Ingreso a la CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza

Tramo de Río Frío

En estas zonas, el tránsito puede volverse más lento debido a la combinación de obras y flujo vehicular constante.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, autoridades recomiendan:

Anticipar tiempos de traslado

Evitar, en la medida de lo posible, las horas pico

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar señalización y límites de velocidad

Considerar rutas alternas si se presentan congestionamientos

Las obras en la autopista México-Puebla forman parte de un proyecto de movilidad a largo plazo, por lo que se prevé que las afectaciones continúen durante las próximas semanas, especialmente en días hábiles.

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MSL