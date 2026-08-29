SEP sugiere listas de entre 10 y 16 útiles; escuelas piden 30

Los costos de útiles subieron entre un 10 y 12 % en comparación con el ciclo anterior, sobre todo en pinturas, pegamentos y crayones.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) sugirió listas de útiles escolares de 10 a 16 artículos para el ciclo 2026-2027, los planteles públicos emitieron listados que superan los 30 productos, algunos de ellos que van más allá del uso en las aulas.

En diversos listados revisados por La Razón se identificó que los planteles no sólo pidieron libretas, lápices, gomas, paquetes de colores, tijeras, también material de higiene y, en elevadas cantidades, como litros de jabón para manos, trapos de microfibra, paquetes completos de papel higiénico, líquidos de limpieza, escobas, guantes, así como material para uso de los docentes, como marcadores para pizarrón, lápices de cera, entre otros.

A ello se suman artículos de uso colectivo para múltiples actividades escolares dentro de las aulas, como pliegos de foami, paquetes de hojas blancas, papel bond, barras de silicón, cinta, cartulinas, papel contact, papel américa, papel china y otros insumos.

El Dato: La Camara Nacional de Comercio alertó que la entrada masiva de artículos de origen chino genera pérdidas de entre el 30 y el 50% para las papelerías establecidas.

Frente a las listas de material escolar que rebasan ampliamente las recomendaciones hechas por las autoridades educativas y ante el aumento de precios de los productos, que ha sido percibido por padres y madres de familia respecto al año pasado, familias mexicanas caminan entre los tumultos de Plaza Mesones y pasillos de centros comerciales para encontrar más opciones de costos —incluso de reciclaje— que afecten en la menor medida posible a su presupuesto, aunque esto implique menor calidad.

El rastreo de las mejores ofertas ha propiciado que las familias cedan ante lo que varios definen como la “chinificación”, es decir, ofertas de artículos provenientes de China que suelen encontrarse entre los mejores precios en el Centro de la Ciudad de México, ya que son ubicados como la opción más asequible para gran parte de las familias, a pesar de que su calidad sea cuestionable y abra el riesgo de que represente un doble gasto.

De acuerdo con los costos encontrados en los principales puntos comerciales de la capital, como: mercados, Plaza Mesones y centros comerciales; un listado de estas dimensiones oscila entre 877 pesos, con los productos más baratos, y mil 890 pesos, con artículos de precios “mesurados”, de rangos más accesibles.

No obstante, esto es apenas la inversión para los materiales escolares, a ello se suman otras erogaciones indispensables, como: mochilas, uniformes, tenis y zapatos, para los cuales los precios varían según su marca y calidad.

Las familias capitalinas acuden al Centro a buscar precios “de fábrica” y una variedad más amplia de opciones para adquirir los productos escolares que cubran las necesidades académicas de sus hijos. En un recorrido por éstas calles, La Razón pudo observar que los consumidores optan por los artículos que “llenen el ojo” de los pequeños, pero no vacíen sus carteras.

Entre los negocios que ofrecen paquetes de plumones, colores, mochilas o lapiceras se observó que varias madres y padres prefieren adquirir marcas económicas, regularmente las de origen chino que, por su diseño, resulta más atractivo.

Y con este análisis coincidieron los comerciantes, quienes afirmaron que en los últimos años han ampliado el ‘catálogo’ de artículos provenientes de Asia entre 20 y 30 por ciento a lo que comercializaban en otros años, ya que es lo más costeable.

No obstante, este bajo costo no representa la opción más duradera. Por ejemplo, las mochilas comercializadas en 100 pesos a lo largo de la calles de Mesones, con etiqueta que marca su origen asiático, luce con costuras internas sin terminar, cierres que no corren con suavidad y se atoran, además de que las telas son notablemente más delgadas que otras que son vendidas en hasta 800 pesos, las cuales son adquiridas en menor volumen.

Entre los ajetreados peatones que recorren los negocios de papelería caminaba don Arturo, su esposa y tres hijos, todos con mochilas al hombro para cargar los útiles que sus pequeños utilizarán en el siguiere periodo escolar. La familia compartió que se previno con un presupuesto de siete mil pesos para cubrir la inversión escolar, pero, con el paso de los días, comenzaron a notarlo insuficiente.

“Sí, están más caros (que el año pasado) y toca caminar todo, todo esto para encontrar mejores precios porque en nuestro caso son tres… No, los apoyos que da el Gobierno no alcanzan, sí sirven, pero siempre se terminan comprando más cosas porque todo lo usan o también lo pierden, la verdad, también hay que decirlo… Por eso muchas veces compramos más lo chino, es más barato y sí, a lo mejor no dura tanto, pero mientras, ya nos sacó del paso y más adelante ya vemos cómo lo vamos reponiendo”, declaró Arturo.

Andrea es madre soltera de una pequeña que pasará a quinto grado de primaria y, al notar que la lista no es muy distinta a la del año anterior, reciclará lo más que pueda entre los útiles que su hija cuidó para reducir el gasto a lo que resulte indispensable comprar: “Yo deshago con cuidado los cuadernos para juntar las hojas que sobraron y les vuelvo a enroscar el espiral con cuidado, además ya que los forramos no se nota que no es un cuaderno nuevo. También sus colores los tiene casi completos, entonces ya no necesito comprar un paquete grande, si acaso uno chico para reponer los que no tenga”.

Advierten de riesgos por mochilas pesadas y estrés

| Por Claudia Arellano |

Con el regreso a clases, además de los gastos en útiles y uniformes, madres y padres de familia deben prestar atención a dos factores que pueden afectar el bienestar de niñas, niños y adolescentes: el peso de las mochilas y el impacto emocional de retomar la rutina escolar.

Especialistas en salud han advertido que cargar una mochila demasiado pesada puede generar molestias musculares, alteraciones posturales y dolor en espalda, cuello y hombros, particularmente cuando el peso no corresponde a la edad y complexión del menor o cuando la mochila se utiliza incorrectamente.

70 por ciento menos cuestan los productos chinos respecto a los nacionales

Se estima que entre 60 y 82 por ciento de los niños en edad escolar pueden presentar dolores o lesiones músculo-esqueléticas por el uso inadecuado o al exceso de peso en las mochilas.Samuel Carmona, ortopedista del hospital regional de zona 43 en Guanajuato, explicó que la recomendación es evitar que la mochila represente una carga excesiva y procurar que el peso se distribuya.

Después de varias semanas de vacaciones, retomar horarios de sueño, levantarse temprano, cumplir tareas y regresar a las dinámicas escolares puede generar estrés, irritabilidad, preocupación o dificultades para adaptarse nuevamente, advirtió Paloma Manjarrez, psiquiatra infantil.

En México, entre 9 y 15 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar presentan trastornos de ansiedad generalizada o síntomas clínicos de ansiedad. Por ello, cuando los cambios emocionales son intensos y persisten, se debe escucharlos, permitirles expresar sus preocupaciones, estar atentos a cambios en su comportamiento y consultar con un profesional de la salud mental, para apoyar su adaptación.