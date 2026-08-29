En un año Segob ha localizado a 13 mil 625 desaparecidos

A partir de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada y publicada en julio de 2025, la Secretaría de Gobernación reportó la localización de 13 mil 625 personas mediante las nuevas herramientas y acciones de búsqueda implementadas.

“Nuestra responsabilidad es buscar con seriedad y sin descanso y contribuir a que las investigaciones avancen con verdad y justicia”, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la presentación de la nueva fase de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, precisó que las cifras corresponden a las acciones desarrolladas a partir de la reforma, tomando como referencia el periodo de julio de 2025 a agosto de 2026, aunque aclaró que cada mecanismo comenzó a operar en momentos distintos.

El Dato: Entre el 1 de enero y el 27 de agosto han desaparecido 5,650 personas y no han sido localizadas; el 75% son hombres de acuerdo con información oficial.

El balance incluye seis mil 939 localizaciones derivadas de la Plataforma Única de Identidad; tres mil 39 mediante la estrategia de búsqueda generalizada con las entidades federativas; dos mil 572 a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 75 localizaciones realizadas durante búsquedas en territorio por brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y otras autoridades.

Medina Padilla puntualizó que no se trata de la totalidad de las personas localizadas en el país, sino de los resultados asociados a las herramientas y mecanismos derivados de la reforma.

“No son las únicas localizaciones. Hay, digamos, que en el grueso del registro, más, pero que son previas o que son derivadas de otros procedimientos que llevan a cabo las fiscalías”, precisó.

2 mil 572 individuos fueron encontrados con la AMB

REFUERZOS. Como parte de la nueva estrategia del Gobierno de México, se anunció la incorporación de 10 especialistas nacionales y extranjeros para analizar técnicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en poder de la Segob.

De acuerdo con Medina, se trata principalmente de académicos de universidades de Estados Unidos y otros países, que tienen conocimientos en análisis de grandes volúmenes de información, estadística, matemáticas, inteligencia artificial, así como de programación.

El grupo contará con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, aunque los especialistas no pertenecen al sistema de Naciones Unidas y se busca que trabajen de manera independiente.

El Gobierno prevé que comiencen formalmente sus trabajos en aproximadamente un mes o mes y medio.

Al respecto, el exprocurador fiscal de la Federación señaló que ya se han realizado reuniones con los especialistas y que ya conocen las necesidades y objetivos planteados por las autoridades.

La revisión no tendrá como propósito eliminar automáticamente registros, sino determinar la calidad de la información, además de establecer cómo debe ser complementada y atendida.

“No nos atrevemos a decir que se va a quitar un registro”, afirmó Medina. El análisis permitirá determinar “cómo complementamos, cómo fortalecemos, pero también cómo vamos a atender casos complejos o que exigen más trabajo”.

NOVEDADES. Uno de los mecanismos centrales de la reforma es la Plataforma Única de Identidad, mediante la cual las autoridades han detectado 40 mil 628 coincidencias entre personas con reporte de desaparición y registros de actividades o trámites realizados después de la fecha en que fueron reportadas.

De esas coincidencias, seis mil 939 ya cuentan con reporte de localización, mientras que otros casos permanecen en proceso de verificación y formalización.

La estrategia contempla cruzar información disponible en distintas bases de datos para generar rutas de búsqueda y verificar si una persona continúa desaparecida o si existe información posterior que permita ubicarla.

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (AMB), puesta en marcha a partir de la reforma, opera desde un centro de mando instalado en la Secretaría de Gobernación, y trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El mecanismo coordina a la CNB, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y otras instituciones.

Instan a fortalecer la búsqueda

Por Claudia Arellano

De cara al Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora el 30 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llamó a México y a los países de América Latina a fortalecer las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, frenar la burocracia y garantizar recursos para atender la crisis.

En un pronunciamiento, pidió fortalecer los marcos normativos para prevenir y atender la desaparición de personas, pero advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes si no están acompañadas de recursos humanos, técnicos y presupuestarios que permitan realizar búsquedas efectivas y garantizar la identificación y restitución digna de las personas fallecidas.

El CICR consideró indispensable que las autoridades activen búsquedas urgentes desde las primeras horas de una desaparición, con personal especializado y bajo un enfoque diferenciado que permita atender las circunstancias particulares de cada caso.

También demandó garantizar la participación de las familias durante los procesos de búsqueda y establecer presupuestos sostenibles que permitan mantener las acciones más allá de los cambios de gobierno o de las coyunturas políticas. El organismo sugiere incrementar la capacidad forense de los países.