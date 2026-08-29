EU derriba con láser 3 drones de cárteles entre Texas y México

El Ejército de Estados Unidos utilizó por primera vez un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México, según informaron las autoridades militares.

En un comunicado, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte detalló que el operativo se llevó a cabo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado, en el que se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por su siglas en inglés) del Ejército.

Los drones interceptados habían sido clasificados por EU como una amenaza física para el personal militar y los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Dato: EN JUNIO el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, advirtió la posibilidad de que cárteles mexicanos utilicen drones para atacar intereses de su país.

“La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, que opera bajo el Comando Norte de Estados Unidos, en apoyo del CBP, defendió con éxito al personal militar estadounidense y a los socios del CBP al neutralizar tres sistemas aéreos no tripulados (UAS) adversarios utilizando capacidades de energía dirigida esta semana”, indicó.

A su vez, el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta- Frontera Sur, expresó: “La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”.

Taylor afirmó que los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente al personal militar y los agentes de CBP.

“Al integrar contramedidas multicapa junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil”, añadió Taylor.

Asimismo, el mayor general agradeció “el apoyo de nuestros socios del Ejército Mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza en la región fronteriza”, lo que supone que el Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, tuvo conocimiento del ataque.

Aproximadamente ocho mil militares se encuentran actualmente desplegados en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur en un terreno difícil que abarca tres mil 144 kilómetros.

El organismo castrense detalló que desde que asumió la misión, en marzo de 2025, ha reforzado cientos de millas de la frontera sur con barreras de alambre; ha llevado a cabo decenas de miles de patrullajes de detección y vigilancia, “incluso en colaboración con el Ejército Mexicano”; ha realizado miles de vuelos de observación; y ha despejado la vegetación en zonas remotas.

“Estas operaciones han mejorado el conocimiento de la situación por parte de la CBP, han acelerado los tiempos de respuesta y han reforzado los esfuerzos generales para desarticular la actividad ilegal liderada por los cárteles en la frontera sur”, señaló.

“Estamos codo con codo con nuestros socios de la CBP para asegurar esta frontera, proteger a nuestros militares y desarticular estas organizaciones criminales en cada oportunidad”, dijo Taylor.

En febrero pasado, autoridades estadounidenses aseguraron que supuestos drones operados por cárteles sobrevolaron el espacio aéreo de EU, lo que hizo que se impusiera una restricción de vuelo en el espacio aéreo de El Paso, Texas, aunque poco después la Administración Federal de Aviación reanudó las operaciones tras determinar que no hubo amenaza alguna.

En diversas declaraciones dadas por legisladores y otros funcionarios del gobierno de Donald Trump se aseguró que otro de los fines de la restricción fue la de poner a prueba un láser adquirido para derribar drones.

Accidente militar

Por Redacción

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que siete integrantes de su personal resultaron heridos luego de que un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia durante el despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.

“Los siete ocupantes presentaron contusiones leves, siendo atendidos por personal de Sanidad Militar; de inmediato se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, con el objeto de determinar las causas que originaron este evento”, añadió en un breve comunicado.

La aeronave militar involucrada en el percance ayer, en Pueblo Nuevo, Durango. ı Foto: Especial

Sobre las causas del accidente inicialmente trascendió que el rotor habría alcanzado un árbol mientras la aeronave realizaba maniobras; provocando que el piloto perdiera el control; posteriormente se indicó que el helicóptero habría sufrido una falla en el motor.