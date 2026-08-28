El VIDEO de la mujer que dejó caer a su bebé en carreola para defender a su perro

En las redes sociales, se ha hecho viral un video reciente en el que una mujer deja caer la carreola que tenía a su bebé dentro para proteger a su mascota del ataque de otro perro, un momento que generó polémica entre quienes lo vieron.

Mujer deja caer a su bebé en carreola

Fue en China donde una mujer paseaba con su bebé en carreola y su perro con una correa, pero todo se tensó cuando ella notó que se acercaba un perro más grande que su mascota.

Prefirió al perro que a su bebé.



No le importó tirarlo y que este se golpeara, todo con tal de darle preferencia al perro.



Que mal. pic.twitter.com/tAUwLIU7qV — Santiago Roman Delgado (@SantiagoRomanD7) August 28, 2026

Enseguida, la mujer trató de retroceder mientras maniobraba el carrito y a su perro; sin embargo, al jalar de la correa al can con ambas manos, perdió el control de donde se encontraba su hijo.

Esto resultó en que se cayera la carreola entera y la mujer decidió tomar con las dos manos a su mascota para tratar de protegerla, mientras su bebé permanecía tidado.

Cabe mencionar que el menor de edad parmanecía dentro del cochecito, donde se encontraba asegurado por un cinturón de seguridad, por lo que no habría quedado expuesto al enfrentamiento.

En el video, se puede ver a la mujer yendo de un lado a otro mientras que el perro que los atacaba los persigue y la trata incluso de morder para alcanzar al otro animal.

Mujer es atacada por un perro mientras paseaba con su mascota y su bebe. 😰

Seguro criticaran a la Sra. por proteger al su mascota que a su bebe pero protegió al que estaba vulnerable en ese momento, el bebé estaba asegurado al coche.Bravo por ella.👏 Por cierto se fijaron en la… pic.twitter.com/3mbfPeRdaj — SinFrenos👹 (@la_mar_26) August 28, 2026

El momento generó opiniones divididas en redes sociales, pues algunos cuestionaban a la mujer por elegir defender al perro y no poner a salvo primero a su bebé; otros se preguntaban por qué había salido a paseal al mismo tiempo con ambos.

También se generó preocupación ante el bebé, a pesar de que otros mencionaron que ya que el menor se encontraba asegurado, la mujer simplemente eligió reaccionar ante el que consideraba como el elemento más vulnerable del momento.

Te dejamos algunas reacciones:

“A las personas con perros pequeños, ante situaciones asi, NO CARGUEN AL PERRO, eviten que el otro por agarrar al perro elevado, los lastime con intención de que suelten la presa”.

“En su defensa solo puedo decir que es una inepta y los nervios la sobrepasaron totalmente”.

“Si el bebé iba con cinturón (como se debe) no hay problema”.

“El niño está fuera de peligro, el objetivo era el cachorro, la mujer, a pesar de poseer un instinto de preservación enorme, protegió al vulnerable”.

“Ambos son sus hijos y uno está a salvo. FIN”.

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