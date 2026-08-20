¿Qué es ‘flop’, qué significa ‘flop era’ y por qué lo dicen en internet?

Seguramente alguna vez navegando por redes sociales has encontrado con la palabra “flop” o la frase “flop era” sin saber lo que significa, por lo que en La Razón te compartimos el significado de esta frase.

La palabra flop se ha vuelto muy viral en redes sociales, por lo que ahora es una de las más utilizadas en distintos comentarios de videos, tendencias o incluso en conversaciones cotidianas.

Flop es una palabra en inglés que significa fracaso, pero su uso en redes sociales no es literal siempre, pues puede utilizar para indicar que algún contenido publicado no alcanzó el exito que se esperaba.

Jajajajajaa tan mala está la casa que mandaron a Galilea a decirle a los habitantes "están en flop"?! 😆😆😆#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/3IdIyEirDW — Vera B. (@Blue4) August 20, 2026

¿Qué significa “flop era”?

La palabra flop no es utilizada sola, pues en algunas ocasiones se utiliza en frases como “flop era”, o también algunas personas utilizan la palabra “flopear” para indicar que algo falló.

“Flop era” se utiliza sobre todo para señalar que los creadores de contenido, músicos, cantantes o artistas se encuentran en una mala racha de sus carreras, pues estos posiblemente no están teniendo el mismo alcance que tienen regularmente.

En cuanto a “flopear”, esto se utiliza cuando alguien publica algo y esto no tiene el resultado esperado, por lo que incluso algunos creadores de contenido publican tutoriales o estrategias para salir del “flop”; es decir, para reactivar la interacción con su contenido.

Imagina presumir que fuiste la relación secreta cuando los dos son solteros 😂

Lo que tiene que inventar para medio salir del Flop.

Cero dignidad y 100% necesidad de colgarse de un hombre para figurar. pic.twitter.com/lwAYLMwqgP — ɳαყҽ (@nayer105) August 19, 2026

¿Qué significa que te dejen en “flop”?

Cuando algunas personas se refieren a que alguien fue dejado en “flop”, esto señala que el alcance de las publicaciones de los creadores de contenido es bajo por un largo periodo de tiempo, por lo que las interacciones y visualizaciones ya no son iguales que antes.

Esto quiere decir que su audiencia promedio dejó de consumir su contenido, por lo que ahora probablemente el algoritmo no haga que sus publicaciones lleguen a más personas, generando que su mala racha continúe.

Zara Larsson talking about her flop era(s).



( can't tame her singer blonde white girl well ok okay like i flopped so it doesn't scare me anymore flopping interview stan twitter media archive meme video vids ) pic.twitter.com/uINk8Pb2XR — reaction encyclopedia (@gay_reactions) December 27, 2025

¿Cómo salir de “flop”?

En caso de que seas un creador de contenido que está lidiando con bajas interacciones en su contenido, puedes cambiar tu contenido sin cambiar su esencia o tu personalidad.

Puedes hacer pequeños cambios al inicio de tus videos, tratar de indagar en nuevas temáticas que no se alejen tanto de tus intereses o incluso sumarte a alguna tendencia de baile o audios.

Recuerda que en redes sociales además del contenido que atrapa a los usuarios también es importante la constancia, pues esto le recuerda constantemente a tus seguidores que te encuentras activo en las plataformas.

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