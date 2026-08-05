Esta fue la última publicación de César Gastélum en redes | VIDEO

Durante la noche de este martes una noticia conmocionó a varios creadores de contenidos e internautas, pues el streamer César Gastélum fue asesinado con un arma de fuego mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo.

César Gastélum se encontraba en bulevar Enrique Sánchez Alonso realizando una transmisión en vivo, y portaba una chamarra y mochila de la empresa de reparto de comida Rappi como parte de un reto.

Mientras se encontraba en el lugar con otros dos creadores de contenido que tenían la misma vestimenta, es abordado por dos sujetos que se transportaba en una moto, y los tres voltearon a verlos de inmediato debido a que estos pasaron muy cerca de ellos.

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🇲🇽 | El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros la noche del martes por pistoleros en motocicleta afuera de un KFC en Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía en directo entregando pedidos en Kick. pic.twitter.com/rN5u66qGBz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026

Fue cuestión de segundos para que el hombre que conducía la moto sacara un arma de fuego, apuntara directamente a César Gastélum, y le disparara de manera directa mientras la transmisión continuaba.

Previo a que le dispararan para terminar con su vida, todo apuntaba a que Alejandro Fierro presentía algo, pues le comentó a César Gastélum que los sujetos de la moto le daban miedo.

Matan al creador de contenido César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán. ı Foto: Facebook, @Entreveredas

Última publicación de César Gastélum

En la última publicación disponible en la cuenta de César Gastélum este aparece junto a la creadora de contenido conocida como La Beba; ambos están vestidos para una ocasión especial y se puede ver un ramo de rosas en la mesa, pues hicieron una transmisión en vivo de una cita que tuvieron.

En dicha publicación se puede ver a ambos posando mientras se escuchar “me enamoraste porque eres fresita, mañana mismo te dejo con moño tu sierra cortita” de la canción “La Cita Fresita 2.0” de Alan Alcaraz y Los Legales.

En dicha canción se relata la historia de un hombre que le cuenta a la mujer con la que está saliendo que es “malandro”, que su trabajo es peligroso pero que no debe tener miedo de salir con él pues tiene su “cuerno” para cuidarlos.

La Beba también se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando recibió una llamada de su madre, quien se notaba bastante preocupada porque pensó que la creadora de contenido se encontraba con César Gastelum cuando se registraron los hechos.

Cuando se enteró de la noticia pidió a la persona que se encontraba con ella que le prestara su teléfono para confirmar lo que le estaban diciendo, y al ver que la noticia era real, la creadora de contenido terminó su transmisión en vivo.

@hablando.de.todo11 La beba se entera lo que le pasó a su novio César gastelum ♬ sonido original - hablando de todo

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