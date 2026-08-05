Gobierno de Michoacán coordina acciones con Federación y Embajada de EU para reactivar exportaciones de aguacate

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla informó que se mantiene en coordinación directa y permanente con el Gobierno Federal y el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para restablecer las actividades de supervisión de los inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (USDA-APHIS) y dar continuidad a las exportaciones del aguacate michoacano.

Detalló que la suspensión temporal de las inspecciones por parte de la representación diplomática estadounidense responde a medidas preventivas para salvaguardar la integridad de su personal, implementadas tras operativos de seguridad recientes en la entidad.

Explicó que en el estado se mantiene un combate frontal contra la extorsión mediante un despliegue operativo interinstitucional enfocado en desarticular redes criminales e incrementar la detención de presuntos implicados. Esta estrategia integral combina el reforzamiento de la seguridad.

Entre estas acciones destaca la detención realizada el pasado sábado de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, identificado como uno de los principales operadores delictivos en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, vinculado a delitos de extorsión y distribución de sustancias ilícitas. Además, de que era buscado por autoridades estadunidenses, por vínculos delincuenciales.

Ramírez Bedolla enfatizó la importancia económica y social del sector, al recordar que la industria agroexportadora de aguacate genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en Michoacán.

Por ello, reiteró que la administración estatal da puntual seguimiento a los protocolos de seguridad de la mano con las autoridades federales y estadounidenses para resolver la situación a la brevedad.

Mantenemos una comunicación fluida con la Embajada de Estados Unidos y un trabajo de máxima coordinación entre su área de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y nuestra Secretaría de Seguridad. Unimos esfuerzos para atender cualquier inquietud y garantizar… pic.twitter.com/mgriu7RTlW — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 5, 2026

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FGR