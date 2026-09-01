Luna de la Cosecha 2026: ¿Qué día de septiembre se verá?

Cada mes los eventos astronómicos son distintos, y para septiembre se esperan varios de estos incluyendo lluvia de meteoros, una conjunción de la Luna con Marte, y la conocida como Luna de la Cosecha.

La Luna de la Cosecha es el nombre de la Luna llena de este mes, y esta es la que se encuentra más cercana al equinoccio de septembre, que ocurrirá en los últimos días de septiembre este 2026.

El día en el que se podrá ver la Luna de la Cosecha 2026 será el sábado 26 de septiembre alrededor de las 10:49 horas de la Ciudad de México, por lo que este fenómeno varía en su horario dependiendo de la ubicación de las personas.

Calendario Lunar de septiembre:

🌓 Cuarto menguante: 4 de septiembre 4:51 h

🌑 Luna nueva: 11 de septiembre 00:27 h

🌗 Cuarto creciente: 18 de septiembre 17:44 h

🌕 Luna llena: 26 de septiembre 13:49 h#Calendario #CalendarioLunar #Luna #planetario #planetarioba #buenosaires pic.twitter.com/6IAdoMFd2y — Planetario Galileo Galilei (@planetarioBA) September 1, 2026

¿Qué es y por qué se llama Luna de la Cosecha?

La Luna llena de septiembre recibe el nombre de Luna de la Cosecha debido a que la luz que irradia ayudaba a que los agricultores pudieran cosechar sus cultivos de verano por la noche.

Esto se debe a que esta Luna sale poco después de la puesta de Sol, provocando que una luz brillante lunar aparezca durante el anochecer en septiembre; adempas, esta Luna suele aparecer tan luminosa durante vairas noches.

La Luna de la Cosecha aparece aproximadamente a la misma hora durante varios días seguidos, y esto se debe a que la banda por la que se desplaza por una órbita que está casi paralela al horizonte en esta época del año, por lo que la Tierra no debe girar como regularmente lo hace para que el satélite sea visible.

MAÑANA EMPIEZA SEPTIEMBRE Y EL CAMPO YA TIENE SU CALENDARIO LUNAR PRODUCTIVO AAE



Fases lunares SEP/2026:

🌗 Cuarto menguante — 4 de septiembre

🌑 Luna nueva — 10 de septiembre

🌓 Cuarto creciente — 18 de septiembre

🌕 Luna llena — 26 de septiembre



PDF: https://t.co/GQXUKgOyZX pic.twitter.com/TxIco2CuOE — Alianza Agropecuaria Ecuatoriana (@AlianzaAgropec) August 31, 2026

Fenómenos astronómicos de septiembre 2026

Este 2026 los eventos astronómicos que se registrarán durante septiembre son los siguientes:

Pico máximo de actividad de la lluvia de Aurígidas: 1 de septiembre

Conjunción de la Luna con Marte: 6 de septiembre

Conjunción de la Luna y Júpiter: 8 de septiembre

Luna Nueva: 11 de septiembre

Conjunción de la Luna con Mercurio: 12 de septiembre

Conjunción de la Luna con Venus: 14 de septiembre

Equinoccio de septiembre: 23 de septiembre

Oposición de Neptuno: 23 de septiembre

Luna llena: 26 de septiembre

Conunción de la Luna y Saturno: 27 de septiembre

Avance astronómico de septiembre. Este mes cambiaremos de estación. El otoño en el hemisferio norte (primavera en el sur) comenzará el día 23 a las 02:05. Al anochecer se verá Venus, y al amanecer Marte, Júpiter y Saturno. La Luna llena será el día 26. pic.twitter.com/gSTzdupVL1 — Real Observatorio (@IGN_RObsMadrid) September 1, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.