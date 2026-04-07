Fotos de la Luna de Artemis II: ¿Cómo descargarlas en alta calidad?

¿Dónde y cómo descargar, en buena resolución y alta calidad, las fotos de la Luna de Artemis II?

La histórica misión Artemis II ha roto todos los récords de exploración espacial. En su trayecto hacia la Luna, se convirtió en la nave con humanos que más lejos ha estado de la Tierra y en la misión que más cerca ha estado del satélite natural.

Conforme a lo previsto y sin ninguna falla, la nave Orion de la misión Artemis II superó el récord de distancia con la Tierra que marcó la misión Apolo 13 hace más de 50 años. Además, en su recorrido por detrás de la Luna, capturó imágenes de la Cara Oscura y el Polo Sur del satélite natural, aún poco conocidos por la ciencia.

Una imagen de la Luna capturada por la misión Artemis II. ı Foto: NASA (vía Reddit)

Aunque las imágenes aún están en procesamiento (y las veremos mejor cuando Artemis II regrese a la Tierra), ya podemos conocer parte de las históricas imágenes de la Luna que capturó la misión.

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Si eres una persona apasionada de la astronomía y el espacio (o ya quieres cambiar tu fondo de pantalla), te decimos cómo descargar estas imágenes en alta resolución.

¿Dónde descargar las fotos de la Luna que tomó Artemis II en alta calidad?

Seguramente ya viste en Facebook, Reddit u otras redes sociales algunas de las fotografías de la Luna que capturó la misión Artemis II tras su llegada al satélite natural.

En los próximos días estas imágenes estarán por todos lados y no es para menos: Artemis II es una misión histórica que representa el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de 50 años.

Puesta de la Tierra capturada por los astronautas de Artemis II ı Foto: NASA

Sin embargo, recuerda que las imágenes subidas a redes sociales se comprimen y pierden calidad. Así que, si quieres descargar las fotografías de la misión en alta resolución, para imprimirlas o cambiar tu fondo de pantalla, aquí te dejamos los medios oficiales:

NASA Johnson Space Center (Flickr):

Es la fuente más rápida para obtener imágenes en resolución 4K y 8K. Buscan el álbum específico de “Artemis II”. Aquí es donde suben las fotos ya procesadas por los artistas visuales de la agencia para que los medios las descarguen.

Perfil en Flickr de NASA Johnson. ı Foto: Captura de pantalla

NASA Image and Video Library:

Es el archivo histórico oficial. Aquí puedes buscar por palabras clave (ej. “Earthrise Artemis II” o “Orion Lunar Flyby”). Lo mejor de este sitio es que te permite elegir el tamaño de descarga (Original, Grande, Mediano) y proporciona los metadatos técnicos (ISO, apertura, lente utilizada).

NASA Image and Video Library. ı Foto: Captura de pantalla

Recuerda que estas fotografías son solo una fracción de las imágenes capturadas por Artemis II, y el material en su totalidad será revelado hasta que la misma vuelva a la Tierra y procese el material.

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