Así se vivió el Eclipse Solar del 12 de agosto | VIDEO y FOTOS

Millones de personas se reúnen en Islandia y el norte de España para presenciar el primer eclipse solar total en 27 años, sin embargo, diversas partes del mundo también desean verlo.

Los observadores del cielo de hoy en día buscan experimentar esa misma sensación misteriosa cuando el día se convierte brevemente en crepúsculo y algunos animales se quedan en silencio mientras la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol.

El eclipse visto desde en Glastonbury, Reino Unido ı Foto: Reuters

“Espero que después haya una generación de niñas que decidan hacerse astrónomas y astrofísicas”, dijo Juan Cruz, secretario de Estado de Ciencia de España.

El fenómeno esperado para comenzar alrededor de las 11:00 horas tiempo de México alcanzó su punto máximo y millones de personas alrededor del mundo siguieron transmisiones completamente en vivo para poder observarlo.

La Luna cubriendo totalmente al Sol vista desde España ı Foto: Reuters

La fase de totalidad duró aproximadamente dos minutos y 13 segundos en el extremo occidental, aunque en la mayoría de las ciudades los periodos de oscuridad serán más breves.

La agencia espacial estadounidense NASA hizo volar un avión WB-57 a gran altitud desde Islandia para seguir la sombra de la Luna, y equipos financiados por la NASA lanzarán globos para estudiar cómo la oscuridad repentina y el enfriamiento afectan a la atmósfera inferior.

Para cuando llegó a una pequeña franja de Portugal y luego a España, la fase principal había reducido a alrededor de un minuto. El espectáculo terminó sobre el Mediterráneo.

Vista de la Luna cubriendo parcialmente al Sol desde Croacia ı Foto: Reuters

Con el telón de fondo de las abrasadoras temperaturas veraniegas y los incendios forestales, las autoridades españolas han puesto en marcha un gran operativo de seguridad.

En Medinaceli, una localidad del noreste de España fundada en la época de los romanos en lo alto de una colina, los observadores se hicieron con los mejores puntos de observación en la hierba con varias horas de antelación y abarrotaron sus restaurantes y bares.

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LMCT